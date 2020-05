'Play off' de ascenso y sin descensos, polémica resolución para 2ªB y 3ª

La Comisión de Presidentes Territoriales de la Federación Española de Fútbol, reunida ayer por Luis Rubiales, trasladó su propuesta de resolución de la temporada en Segunda División B y Tercera a la Junta Directiva y Comisión Delegada, que con toda seguridad la aprobará. La comisión apuesta por ascensos pero no descensos en las categorías nacionales. La liga regular se da por concluida con la clasificación que existía al paralizarse la competición. Se despiden oficialmente del curso en Tercera el Fabril, que iba séptimo, el Silva, undécimo y el Bergantiños, decimocuarto.

Los play offs necesarios para concretar los ascensos en determinadas categorías se disputarán en formato exprés y sin público. Es una propuesta condicionada a la evolución de la pandemia, ya que da por hecho que se podrá jugar y que habrá descensos y ascensos entre el fútbol profesional de Segunda y la Segunda B. El incremento de clubes obligará a reestructurar los sistemas competitivos en la temporada 2020-21. En los partidos de play off solo habrá prórroga y penaltis en caso de empate entre equipos que tuviesen la misma clasificación liguera; de otra forma se dará por ganador al equipo mejor clasificado.

Segunda B

La temporada ha concluido para los gallegos Coruxo (sexto), Pontevedra (noveno), Racing de Ferrol (undécimo) y Celta B (decimocuarto). Aunque ninguno estaba en puestos de descenso, los tres últimos aún corrían ese peligro. Por contra, el Coruxo no podrá pelear por disputar el play off de ascenso. Los cuatro primeros de cada grupo disputarán un play off exprés en sede única y en formato de concentración, que se celebrará dos o tres semanas después de que se reinicie la competición profesional. Los campeones dirimirán entre sí dos plazas de ascenso y los perdedores se incoporarán a la lucha por las otros dos plazas. Al no haber descensos y con los que se incorporarán desde Tercera, en la temporada 2020-2021 habrá 100 equipos en Segunda División B, que se dividirán en cinco grupos. La comisión recomienda el formato de subgrupos con una fase final en la que se reagrupen de nuevo los equipos por posiciones. Una vez aplicados los ascensos y descensos de Segunda, en la temporada 2021-2022 se creará una nueva categoría con su propia competición entre Segunda y Segunda B, con dos grupos de 20 equipos.

Tercera División

En Tercera el gran cambio es que los cuatro primeros de cada grupo, en vez de competir con otros grupos, disputarán entre sí por una plaza en Segunda División B. De esta forma se evitarán desplazamientos fuera de la comunidad. Cada federación territorial determinará la sede. De esta forma se adjudicarán 18 plazas de Segunda B. La Federación Española se reservará dos invitaciones más para distribuir entre campeones de grupo que hayan quedado eliminados, buscando el sistema de clasificación más adecuado. Compostela, Ourense, Arosa y Barco pelearán por subir a Segunda B en un play off con semifinales y final, en dos fines de semana consecutivos.