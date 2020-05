El Viaxes Amarelle, pendiente de un 'play off' para ascender a Primera

A la espera de la resolución de la junta directiva de la Federación Española de Fútbol --que se cree que puede llegar mañana o el lunes--, la propuesta realizada ayer por la Comisión de Presidentes Territoriales para la finalización del fútbol sala incluye una play off, con formato exprés, para dirimir el ascenso de Segunda a Primera División femenina, lo que afectaría al Viaxes Amarelle, líder de uno de los cuatros grupos de la segunda categoríaa nacional. El club coruñés sigue pendiente de la decisión final y ya la semana pasada envío un escrito a la Federación, junto a los otros tres primeros clasificados de Segunda, para pedir que en el caso de que no se pueda disputar ese play off, los cuatro obtengan un billete de acceso a la elite. O por lo menos, que la decisión final incluya una alternativa y que se fije una feche tope para su celebración.

La situación en el Viaxes Amarelle, un equipo que no es profesional y en una liga en la que la mayoría de los rivales tampoco lo son, no es fácil porque algunas de sus jugadoras, de fuera de la ciudad e incluso extranjeras, como el caso de la holandesa Renne Huzinga, se marcharon con sus familias al inicio de la crisis provocada por el coronavirus. Como todos los deportistas, además, han estado más de cincuenta días sin entrenar, y empiezan a salir ahora poco a poco, a correr sobre todo. Pero al tratarse de un deporte de equipo, no saben hasta cuándo no podrán juntarse y ni siquiera si podrán disponer de instalaciones para ello.

Según la propuesta hecha pública ayer, en categoría femenina las ligas se darían por concluidas sin descensos, pero con un play off por el título en Primera y un play off de ascenso en Segunda, tal y como están previstos en la normativa, pero con formato exprés. Además, se rechaza que la próxima temporada, pese al aumento de número de equipos en la máxima categoría, se divida la competición en dos grupos. Ocurre lo mismo en la competición masculina en la que también se prevé la disputa de un play off por el título de Primera y de también de los de ascensos en las categorías de carácter nacional reguladas por la RFEF.