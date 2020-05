El Cáceres, posible primer rival del Leyma si hay 'play off'

La Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha acordado este viernes da por concluidas todas sus competiciones y que no se produzcan descensos de categoría, al tiempo que ha fijado los mecanismos que determinarán los ascensos a categorías superiores y ha declarado desierto el título de campeón en la Liga Femenina Endesa. "Todas las fases de ascenso solo se disputarán si a 25 de mayo la FEB tiene la certeza de que se podrán jugar antes del 30 de junio, fijando como prioridad absoluta la salud de los deportistas, y siempre que se cuente con la certeza de que las autoridades sanitarias y los clubes pueden cumplir con los protocolos sanitarios aprobados", expuso el organismo.

El Leyma Coruña desconoce cuál sería su rival en ese hipotético play off para ascender. Como tercer clasificado, en principio le tocaría el octavo, el Leche Río Breogán, pero es muy posible que algún equipo decida no jugar esa fase final, cuya disputa la FEB deberá confirmar el día 25 como fecha límite. El club coruñés no ha recibido ninguna confirmación oficial al respecto pero baraja la opción de que el primer rival sea Cáceres, actual noveno. Los dos primeros (Valladolid y Gipuzkoa Basket) disputarán un partido en el que se tendrá en cuenta el resultado de la primera vuelta en el que el conjunto vallisoletano se impuso por 81-77. El vencedor en el basketaverage total de ambos encuentros ascenderá directamente a la Liga Endesa.