¿Por dónde íbamos?

Solo tres equipos coruñeses podrían volver a competir en este final de temporada 2019-20, aunque todo sigue en el aire. La posibilidad de regresar a las pistas pasa por que las condiciones sanitarias así lo permitan, por lo que tanto el Leyma Coruña y el Maristas de baloncesto como el Viaxes Amarelle de fútbol sala tendrán que esperar, al menos una semana más, para conocer su futuro más inmediato. Los tres se juegan el ascenso de categoría, pendientes de disputar un play off en el que jugarse una plaza en una categoría superior. Si finalmente la situación propiciada por la propagación del coronavirus no permite que se retome la competición, el Maristas y el Viaxes Amarelle son los que tienen más papeletas para conseguir ese puesto. El resto de equipos ya se han despedido de la temporada. Así está la situación para ellos.

EBaloncesto. Es uno de los deportes que se mantienen abiertos, desde la ACB hasta las categorías menos profesionales como puede ser la Primera Nacional femenina. Las ligas se han dado por finalizadas. No habrá descensos, o el campeón en el caso de la ACB, y para dirimir los ascensos se espera para intentar disputar un play off. Esto afecta al Leyma en la LEB Oro, ya que iba tercero después de 24 jornadas --faltaban diez--, y al Maristas de Primera Nacional, que ocupaba la segunda plaza de su grupo nada más iniciarse la segunda fase de la competición. El próximo lunes día 25 es el plazo máximo fijado para tomar una decisión de si hay o no hay play off, para los naranjas para buscar una plaza en la ACB y para las pupilas de Jorge Carreira para regresar a Liga Femenina 2. En el caso de que finalmente no se dispute, el Leyma, que ocupaba la tercera posición, se quedará sin premio. El Maristas, que marchaba segundo tras el Rosalía, tiene más papeletas, aunque dependerá de cuántos equipos soliciten ingresar en la segunda categoría nacional, que ha aprobado un incremento de número de participantes.

EFútbol sala. Algo parecido ocurre con el Viaxes Amarelle, ya campeón después de que la Federación decidiese dar por finalizado el curso, pero también instaurase un play off exprés para decidir las plazas de ascenso a Primera. Para equipos no profesionales, la posibilidad de volver a la pista es remota. Por no disponer ni de los medios e incluso, ni de jugadoras. En caso de que sea imposible luchar sobre la cancha por el ascenso, las coruñesas tienen muchas papeletas para ser elegidas para obtener una plaza en la máxima categoría porque eran claramente las mejores de su grupo, con solo dos partidos empatados y 14 victorias en los 16 partidos antes de que se tuviera que detener la competición por la alerta sanitaria.

EHockey sobre patines. La temporada ha terminado tanto para el Liceo en OK Liga como para el Compañía de María, el Dominicos y el filial verdiblanco en OK Plata. La Federación Española no optó por intentar disputar un play off, ni por el título ni por el ascenso, y dio los resultados de la campaña regular, a la que le faltaba solo una jornada, por válidos, con el Barcelona como campeón y el Liceo, segundo. En OK Plata, el Compañía se quedó a dos puntos del ascenso a la máxima categoría --iban 16 de los 22 partidos planeados-- y los de la Ciudad Vieja y Matogrande mantienen la categoría --estaban en puestos fuera de peligro y además no hay descenso--. De OK Liga Bronce subirán dos equipos y a OK Liga Femenina, otros dos, uno catalán y otro todavía a determinar.

ERugby. Para el CRAT ya había terminado la temporada, por lo menos en División de Honor femenina, porque se quedó fuera del play off de la lucha por el título, que defendían con respecto a la temporada pasada. La Federación Española tuvo que rectificar pues mientras en la categoría masculina otorgó el título al primer clasificado en el momento del estallido de la crisis, en la femenina obligaba a jugar el play off para proclamar al campeón, que finalmente fue el Universitario de Sevilla. Todavía tenían esperanzas las de Arquitectura con la modalidad de seven, pero la competición no se reanudará.

EVoleibol. La Superliga 2 femenina y masculina con Zalaeta y Calasancias respectivamente fue de las primeras en determinar la suspensión, aún por decidir ascensos y descensos. Los coruñeses eran penúltimos con 19 de los 22 partidos disputados, mientras que las colegiales eran quintas, pero lejos de la cabeza de la tabla, también con 19 de las 22 jornadas jugadas.

EBalonmano. El OAR seguirá un año más en Primera Estatal. La competición fue suspendida sin descensos. La última jornada disputada por el equipo dirigido por Pablo Aguirregabiria fue la 23 con un empate a 31 contra el La Cañiza. Los coruñeses, que coquetearon con el descenso, finalizaron el curso en el puesto once.