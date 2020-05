El Borbolla y el Liceo estudian pedir una plaza en la OK Liga femenina

El Borbolla y el Deportivo Liceo estudian pedir la plaza vacante que ha quedado en la OK Liga femenina. En el caso de las de Monte Alto, el proceso ya se encuentra muy desarrollado, ya que ya están preparando el informe que tienen que presentar antes del 20 de junio --queda exactamente un mes-- ante el Comité de la Federación Española de Patinaje. Menos avanzando está el plan en la casa verdiblanca, que aunque tiene el asunto sobre la mesa, todavía sopesa y hace números sobre si se puede afrontar una nueva temporada con sus tres equipos en categoría nacional --OK Liga masculina, OK Liga femenina y OK Plata--.

La situación provocada por la crisis del coronavirus, que impidió finalizar la temporada sobre la pista, hizo que la Federación Española de Patinaje decidiera que las dos nuevas plazas en la OK Liga Femenina se repartieran entre un equipo catalán, el ganador de la liga autonómica, y otro que resultara de un concurso convocado entre el resto de clubes de España. Los interesados tienen que presentar su candidatura antes de las 21.00 horas del próximo 20 de junio. Se tendrá en cuenta la historia del club; progresos y logros desde su fundación; equipos de base y promoción tanto en masculino como en femenino y el número total de licencias femeninas; objetivos que se han conseguido y los que todavía le quedan por alcanzar y proyectos de futuro.

En el caso del Borbolla y del Liceo, ambos ya han contado con equipos en la OK Liga femenina. Abrieron la senda las de Monte Alto, primer equipo de la ciudad en la máxima categoría nacional, siguiendo los pasos de las pioneras del INEF de Alberto Areces y manteniéndose dos temporadas. Después tomaron el relevo las verdiblancas, que en su primer año dieron la campanada e incluso se clasificaron para la Copa de la Reina, aunque el proyecto hizo aguas al tercer año con la marcha de gran parte de las jugadoras. El hecho de que Galicia no cuente en la actualidad con ningún equipo en la elite puede decantar la balanza por alguno de los dos en favor de los equipos de Asturias o Madrid, que ya tienen representación, ya que la Federación busca la promoción del hockey femenino.