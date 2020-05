El Viaxes Amarelle insta a la RFEF a adelantar los 'play off'

El Viaxes Amarelle, junto a varios equipos más de la Segunda División Nacional Femenina de fútbol sala, envió un escrito a la Real Federación Española de Fútbol y al Comité Nacional de Fútbol Sala en el que insta a la RFEF a adelantar las fechas de los play off exprés, previstos inicialmente para la segunda quincena de julio.

El club coruñés, que aspira a competir la próxima temporada en la máxima categoría nacional de fútbol sala femenino, "insta a la RFEF y al Comité Nacional de Fútbol Sala a que reaccionen y entiendan las peculiaridades de la competición y no acaben por obligar a unas jugadoras no profesionales a perder todo el verano; y puedan acabar por desahuciar a alguna entidad con gastos innecesarios, por alargar la temporada un mes y medio más; y además implicar una serie de medidas de seguridad durante el periodo de entrenamiento, que no van a resultar gratuitas".

Recuerda la directiva del Viaxes Amarelle en su escrito que los clubes son no profesionales y que compiten "prácticamente sin apoyos privados", una situación "dura" que se endurece aún más "al ver que se tienen que alargar los compromisos de jugadoras y cuerpo técnico por un mes y medio más allá del inicialmente planteado en las normas reguladoras de la presente temporada, y además sin las garantías de que se pueda llegar a disputar el play off".