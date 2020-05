"Es un acierto finalizar la Liga; pero si hay ascensos que haya descensos"

La temporada se cerró en Tercera División de forma oficial, lo que significa que el Silva, segundo club de la ciudad, se mantenga por séptimo año consecutivo en la categoría. Javier Bardanca, su entrenador desde Segunda Regional, cree es que positiva la decisión de dar por concluido el campeonato, pero no está de acuerdo con ciertas formas.

Un año más en Tercera, ¿ese era su objetivo, no?

Sí, el objetivo año tras año es no pasar apuros en esta categoría tan difícil. Cuando se decidió dar por terminada la liga, nuestra situación era medianamente tranquila aunque hemos pasado algunos momentos de apuro e incluso estuvimos alguna jornada en zona de descenso. Desde que estamos en Tercera, cuando se inician las temporadas, para el resto de equipos y algunos gurús que saben mucho de fútbol, somos fijos candidatos al descenso pero nuestra cabezonería y amor propio hace que tengan que esperar a la siguiente campaña para volver a incluirnos en las quinielas. No quiero que se me malinterprete, pero me fastidia mucho que siempre se esté menospreciando a un club modesto que tiene a gente trabajando continuamente sin beneficio económico alguno, sólo deportivo cuando se consiguen los objetivos, y con muy pocas ayudas para que nuestros aficionados puedan disfrutar de la Tercera División.

¿A qué o quien se refiere?

Al resto de equipos de fuera y también a gente de fuera que nos menosprecia, simplemente por ser un equipo de barrio.

¿Qué piensa de la decisión de dar por finalizada la Liga?

Considero que es acertada, lo primero es la salud, aunque no estoy de acuerdo con la solución a la que se ha llegado, pero también creo que es la que menos problemas va a dar a la Federación Española, que es la que decide en esta categoría.

¿Cuál sería su solución?

Finalizada la Liga, si hay ascensos debería haber descensos para que no haya problemas. Que es lo que pasará la próxima temporada con ligas superpobladas. O todo o nada. No se trata de que nadie se enfade, las decisiones tienen que ser justas. En este caso, si hay ascensos, tendría que haber descensos.

¿Si se reinician las competiciones de LaLiga, no podría hacerse lo mismo en el resto de las categorías?

No es lo mismo entrenar profesionalmente que hacerlo como nosotros. Los profesionales trabajan en un sitio cerrado y exclusivo, después de pasar pruebas médicas, tener personal sanitario de control y gente desinfectando continuamente cada rincón de la zona y vestuarios. No puedo imaginarme esto en las instalaciones deportivas de A Coruña, entrando y saliendo cada hora dos equipos, cruzándose en el campo y en los pasillos del vestuario, no lo veo para el resto de categorías y no sé si lo veré en un futuro cercano.

Si piensa en su equipo, ¿la suspensión fue positiva o negativa?

Por lo que he comentado anteriormente tengo que decir que ha sido positiva. Seguramente seríamos el equipo más perjudicado si hubiera que empezar otra vez la competición, amén de que siempre tendría falta de jugadores en los partidos entre semana.

Parece que usted ya tiene el equipo hecho para la próxima temporada con la renovación de toda la plantilla.

Por primera vez, desde que estoy en el Silva, mantenemos a todos los jugadores, en otros años siempre teníamos como mínimo once cambios respecto al año anterior. Han pasado muchos jugadores por este club. Puedo decir que renovar a toda la plantilla ha sido un premio para ellos, por su comportamiento e implicación, aunque la verdad es que el premio es para todos nosotros, directiva y staff técnico. Poder convivir otro año con un grupo humano como éste está al alcance de muy pocos equipos, seguramente se encontrarían mejores jugadores pero dudo mucho que puedan disponer de mejores personas con el grado de intensidad y competitividad de estos chicos.

¿Que le parece el modelo que se quiere implantar para la próxima temporada?

Parece ser que seremos 24 o 25 equipos, lo que obliga a dividir la Tercera División en dos grupos, me parece bien si lo hacen por cercanía geográfica y luego algún tipo de competición de los dos grupos por clasificaciones o puntos conseguidos, pues con 22-24 partidos quedaría una liga muy corta.

¿Sabe si ya se manejan fechas para el nuevo curso?

Creo que se comentaba que podríamos empezar en octubre pero hasta que se compruebe cómo está la situación por el Covid-19 pienso que no se tomará decisión alguna.

¿Cambiará el objetivo del Silva el año que viene?

No, nuestro objetivo es el de todos los años, mantenernos sin problemas en esta categoría.

¿Y no se plantean llegar a cotas mayores, como alcanzar la Segunda B?

Siempre se tiene la ilusión, pero hay que tener los pies en el suelo y en Tercera hay auténticos trasatlánticos, mientras que nosotros somos una motora. La única posibilidad es que alguien quisiese invertir n el club y poder cambiar cosas, para disponer de lo que disponen otros clubes y que nosotros no tenemos en estos momentos.

Algo positivo es que al menos con todo lo sucedido habrá un equipo gallego más en Segunda División B.

Debemos alegrarnos por tener tantos equipos en Segunda B, con ello se demuestra que el nivel del fútbol gallego es de los más altos de España, aunque también mete miedo la reestructuración de esta categoría, pues provocará que desciendan muchos equipos y el descenso en cascada se convierta en una catarata.

¿Y hasta cuándo seguirá Javier Bardanca? ¡Ya lleva más de medio siglo de fútbol en el cuerpo!

Hasta que me aburra del fútbol. Es lo que más me entretiene después de mi familia, que es lo que fundamental en mi vida -su esposa Celia lo acompaña desde que era juvenil-. No me canso, toda la vida me gustó, tanto cuando jugaba como después como entrenador. Yo no necesito descanso para desconectar, quiero actividad todos los días. Por mí, tenemos para Bardanca para rato; siempre que me quiera el Silva.