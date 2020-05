Rumbo a una OK Liga con dos grupos

La finalización de la competición 2019-20 sin descensos obliga a replantearse la OK Liga para la próxima temporada, en la que habrá dos equipos más. Se pasa de 14 a 16, los dos nuevos también catalanes, con lo que el Deportivo Liceo vuelve a partir desde una posición de desventaja con respecto al resto. En el club verdiblanco, que ya exigieron soluciones a la Federación, lo tienen muy claro. Lo mejor para sus intereses sería dividir la competición en dos grupos y, si es posible, que por un lado vayan los ocho primeros y por otro los ocho últimos, para después hacer un play off que dirima al campeón. Y que sean cuatro los que desciendan. Pero su voluntad, al igual que le pasó en las deliberaciones para poner fin a la liga, cuando fue uno de los pocos que quería jugar, no suele ir vinculada a la del resto. Todos los estamentos del hockey, clubes, entrenadores y jugadores, están metiendo presión a través de sus asociaciones. La de clubes propone dos escenarios, con los dos grupos o una liga regular. Ayer los entrenadores se decantaron por pedir una liga regular seguida por un play off. Los votos fueron 15 a 1. El único que votó en contra de este formato fue Juan Copa. La Federación Española, cuya Asamblea se celebrará en junio, tendrá la última palabra y no necesariamente tiene que coincidir con alguna de todas estas propuestas.

El Liceo se queda solo en sus planteamientos, como está solo en su esquina de España. Cada uno mira por sus intereses, y es más fácil que coincidan los de dos clubes cercanos y de unas características similares que con los de uno que tienen unas necesidades tan específicas como las del coruñés. En la Asociación de Clubes de Hockey Sobre Patines el debate se centró en dos posibilidades: dos grupos con play off y una liga regular sin él. La primera es la que ofrece un mayor atractivo y la que además es más adaptable si la situación sanitaria por culpa del Covid-19 vuelve a complicarse. La otra, en cambio, premia más la regularidad. Tendría 30 jornadas mientras que en la opción de grupos sería 14 partidos en una primera fase, 8 en la segunda y un play off todavía por definir.

Pero este no es un planteamiento que guste a los entrenadores, que proponen una solución intermedia con liga regular y play off porque opinan que es la que ofrece mayor espectacularidad y es más vendible para la televisión, porque hay más partidos en juego. No fue la postura de Juan Copa. En el Liceo defienden que lo mejor es crear los dos grupos, aunque no creen que nunca se acepte que estos sean los ocho primeros y los ocho últimos. En el caso contrario, la primera fase quedaría un poco exenta de emoción, sin muchos enfrentamientos complicados y sobre todo, no se cruzaría con el Barça hasta la hipotética segunda fase. Pero tal y como propone la Asociación, se arrastrarían los resultados con los equipos del grupo también clasificados, lo que otorgaría más alicientes. Por eso todo parece encaminarse en esa dirección.