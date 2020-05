Rabia, impotencia y decepción

Todos los estamentos del Leyma Coruña, desde la directiva pasando por el cuerpo técnico, los jugadores y la afición, siguen sin entender la decisión de la Federación de dar por finalizada la temporada sin haber intentado, ni siquiera, disputar un play off que diera una plaza en la ACB. Pasan los días y del enfado se va pasando a la impotencia y a la decepción mientras se intenta planificar un próximo curso que se presenta plagado de incógnitas. Oportunidad perdida y castigo para el club, prácticamente el único, que hizo las cosas bien, son dos de las frases más escuchadas en este sondeo a la familia naranja.

EJuan Carlos Fernández (vicepresidente). "Pasan los días y persiste esa sensación de que no se hizo lo correcto, más cuando ves que todo va avanzando y que se están intentando arrancar más cosas. Cada vez te da más rabia", se expresa Juan Carlos Fernández, vicepresidente del club. "No estamos de acuerdo con el punto cinco de la resolución porque dice que la práctica totalidad de los equipos no podían cumplir con los requisitos y nosotros al menos sabíamos que dos sí", expone. En cuanto a la disponibilidad de los jugadores, alaba el esfuerzo personal que hicieron la mayoría por quedarse en la ciudad, incluso estudiando para el play off: "Se sabían de memoria a Cáceres". Por eso al final su consuelo es el de haber hecho las cosas bien.

La Federación ha perdido una oportunidad para "promocionar la liga", pero también de hacer un "test" de lo que será el inicio de una temporada que viene que se presenta llena de dudas. "Nos quedan semanas de mucho trabajo", avanza. Desde solucionar la situación de los jugadores a llamar a los patrocinadores y avanza la devolución del 30% de los abonos a quien lo solicite. Para que no todo sea negativo, una dosis de esperanza: "Ahora hay un diálogo entre clubes y Federación que antes no había. Y una de las cosas que trataremos será la retransmisión de los partidos".

ESergio García (entrenador). El técnico vasco pasó del enfado a la decepción. "Sí se podía jugar, mira la ACB. Se podía haber hecho más. Solo dos clubes han apostado fuerte por jugar. Por terminar el trabajo sobre la pista. Ahora siempre nos quedará la duda de qué hubiera pasado. Y nunca lo sabremos", reflexiona. Para Sergio García la imagen del Leyma ha sido "inmejorable". "Ya lo era antes, en su día a día, pero más por cómo nos ha tratado en una situación tan complicada que nos ha tocado vivir", añade a la par que espera que se "corra la voz". El entrenador, que también cree que se ha dejado escapar una "oportunidad de oro" para promocionar la liga, ya está trabajando en labores de scouting para confeccionar la plantilla con la que seguir soñando.

EJeff Xavier (capitán). Fue uno de los primeros en reaccionar en redes sociales, con un discurso duro. Y todavía no le ha pasado el enfado. "Hay equipos que no estaban listos para jugar y otros, como el Leyma, que sí, y es el que fue castigado", valora. Por eso cree que la temporada que viene "se asumirá con más ganas". Dónde todavía no los sabe, "es pronto para decirlo", pero espera que sea en la que ha sido su casa durante los dos últimos años. "Es un club profesional y estoy muy cómodo", reconoce.

EPablo Alonso (Nordés Naranja). Desde el punto de vista de la afición, tampoco se entiende la decisión. "Si lo dicen hace dos meses lo hubiese entendido pero ahora... creo que la Federación no se lo tomó en serio", opina Pablo Alonso, miembro de la peña Nordés Naranja, que tampoco entiende la postura de otros equipos como Breogán, que cree que solo se posicionó al final, tarde, o Guipuzkoa o Valladolid, cuyos ascensos quedan deslegitimizados ante la ACB. Para la próxima temporada le gustaría que el equipo repitiese plantilla porque "enganchó con su juego" y porque hacen falta "referentes" y pide que "sí o sí" se retransmitan todos los partidos.