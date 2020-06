Un 'stick' con firma Sanjurjo

Muchas de las niñas que hoy se suben a los patines por primera vez en A Coruña quieren ser como ella. Y a partir de ahora, lo tendrán un poco más fácil porque, para empezar, podrán jugar con el mismo stick que su ídolo, la campeona del mundo María Sanjurjo. Y es que la jugadora coruñesa está de estreno. Gracias a la tienda Rolling de la ciudad y a la marca Reno, ha cumplido uno de sus sueños con un stick propio, siendo una de las pocas de la categoría femenina en contar con este honor, la primera gallega. "Nos fijamos en que muchas de la selección lo tenían y se lo propusimos a Reno, que encantados", explica Dolores Ben, la propietaria. Y María Sanjurjo, por supuesto, también, por lo que participó activamente en el diseño. "Me ayudó una amiga de mi padre. Buscaba algo que fuera muy yo, como el león que aparece al lado de mi nombre y los triángulos, que también me representan. Y de colores elegí el azul y blanco de Galicia", describe la excapitana del Liceo.

De momento solo lo podrá usar precisamente con la selección española --con su club, el Telecable Gijón, lleva un Azemad--. El modelo, de hecho, es el mismo que utilizó en el Mundial de Barcelona del año pasado, con el que marcó los dos últimos goles, uno con una impresionante falta directa, de la final contra Argentina, lo que le dio el oro, y el título de campeona del mundo. La prueba del delito aparece por detrás del mostrador de la tienda. ¿Es con el que marcaste los goles? "Sí, es ese", responde. Y entonces es inevitable pensar en todo el hockey sobre patines que se ha perdido en los últimos casi tres meses. "Ahora teníamos la Copa de la Reina, el final de la Liga, la Copa de Europa... y yo quería también volver a la selección en verano. Ha sido muy duro", reconoce.

Ella era de las que era un poco incrédula. "El primer día que nos dijeron que no íbamos a entrenar pensé que sería ese fin de semana y ya volveríamos... y al final mira, aún no hemos vuelto", afirma. La resolución del campeonato en categoría femenina tampoco fue beneficioso para su equipo, el Telecable Gijón, que con empate a puntos, pero aplicando distintas normas que en categoría masculina, se quedó fuera de competición europea para la próxima temporada. "En eso no me voy a meter que se lo dejo a los de arriba, solo espero que tomen la decisión que tomen, que sea la más justa", defiende.

Durante el confinamiento aprovechó el tiempo para estudiar y estar con su familia y ahora espera ir recuperando poco a poco la normalidad para volver a tocar pista. Algunas compañeras de selección, como Laura Vicente, Aina Florenza, Laura Puigdueta, Teresa Bernadas, Anna Casarramona y Berta Busquets, con consideración de Deportista de Alto Nivel como ella, podrán hacerlo en el CAR de Sant Cugat. El objetivo es prepararse para una próxima temporada que se presenta con muchas ganas, para recuperar el tiempo perdido, pero llena de incógnitas ya que la Federación todavía estudia el formato --con dos grupos o liga regular-- e incluso falta un contendiente, plaza a la que aspiran tanto el Borbolla como el Liceo. Lo que sí está claro es que el Telecable Gijón aspirará a todo. "Con el fichaje de Marta Piquero creo que cubrimos un puesto que necesitábamos para cerrar la plantilla", concluye.