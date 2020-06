Sergio García: "Trataremos de conseguir un equipo competitivo"

Sergio García aseguró ayer, en el acto que sirvió para hacer oficial su continuidad al frente del Leyma Básquet Coruña, que a estas alturas del año, y dadas las circunstancias, es "muy difícil" valorar cuáles serán las aspiraciones del equipo naranja la próxima temporada en la LEB Oro. Es consciente de que los presupuestos de todos los equipos bajarán, pero también de que l directiva del club coruñés está trabajando para que esa merma sea "la menos posible". "Vamos a intentar hacer un equipo competitivo que vuelva a ilusionar a los aficionados, hacer el mejor baloncesto que podamos hacer y volver a intentar ser tan competitivos como hemos sido este año. Ojalá sigamos en esa misma línea", destacó el técnico.

El donostiarra agradeció la confianza de los dirigentes en esta renovación. "Estaba estipulado en el contrarto que si estábamos en play off continuaría, pero la temporada no finalizó", recordó. Y también se lamentó por la forma en la que la federación zanjó la temporada, en la que el Leyma era tercero y se quedó sin la posibilidad de luchar por el ascenso a la ACB. "Lamentablemente no hemos podido terminar en la pista como nos hubiera gustado", se quejó García, que ya piensa en positivo, en la próxima campaña.

Pendiente del nuevo presupuesto, el entrenador vasco confirmó que hay varios jugadores con contrato. "Gaizka, Augustas, Pablo, Carlos, Sean, Perris y Abdou son jugadores que tiene contrato con nosotros. Durante este mes, existe la situación por ambas partes que sus contratos se pueden cambiar, entonces, en función del presupuesto tendremos también una idea más real del tipo de plantilla que podemos tener", explicó el entrenador, sabedor de que los dirigentes tienen un arduo trabajo por delante especialmente con los patrocinadores. "En cuanto a presupuesto, doy por hecho que todos vamos a bajar, y vamos a ver dentro de esa bajada donde nos coloca. El club hará todo lo posible para que la bajada sea la menor posible y podamos seguir teniendo un equipo competitivo. No vamos a ser de los mejores presupuestos, pero sí estaremos en la parte alta", aclaró.

"Hacer un equipo que pelee, estar más o menos como estuvimos este año", es la meta establecida a priori. "Llegar a play off en buena forma, y que salga lo mejor posible, pero hablar ahora de ascender no tiene sentido. Pero sí que, por la historia y tradición del Básquet Coruña, sí debe ser un equipo competitivo y de play off", insistió el entrenador donostiarra de cara al futuro. En función del dinero del que disponga la entidad, llegarán los jugadores adecuados. En base a eso, el cuerpo técnico tendrá que ajustar sus pretensiones y tendremos que llegar a un acuerdo para darle las mejores herramientas", aseveró el entrenador naranja.