Iker Casillas renuncia a presentarse a las elecciones a la Federación Española

Iker Casillas anunció ayer que no se presentará a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), previstas para el próximo 17 de agosto, debido a la "excepcional situación" provocada por la crisis sanitaria y económica de la Covid-19.

"Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones a la RFEF. El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano", indicó en un comunicado. A juicio del exportero del Madrid, es el momento de "sumar y no dividir, porque el fútbol y la sociedad lo necesitan". "En el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones sólo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental", justificó.