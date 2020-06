Otro premio camino del sueño olímpico

Si el coronavirus no hubiese cambiado todos planes, Jacobo Garrido estaría hoy en plena recta final de su preparación para ser campeón paralímpico en Tokio 2020. El objetivo ha tenido que aplazarse un año y mientras no llega el momento, al nadador coruñés le siguen lloviendo los premios. El último, el Juan Palau 2020 que le reconoce como el mejor deportista español con discapacidad física de 2019, cuando fue campeón del mundo de 400 metros libres en la categoría S9. El oro volverá a ser la meta dentro de un año, para el que prácticamente no ha parado de entrenar en todo el confinamiento, tanto en seco como en piscina y mar.

Y es que el sacrificio es una de las principales cualidades de Garrido, que siempre se deja todo en el agua en cada entrenamiento. Solo así se explican no solo sus enormes éxitos sino su precocidad. Hace diez años que Jesús de la Fuente, su entrenador en el Liceo, ya le dijo que le iba a hacer campeón del mundo. A los 13 años su nombre ya circulaba en todos los círculos de la natación nacional y no dejó de sonar tanto por sus medallas en la categoría de adaptada como por su afán de superación que también le llevaron a ganar los premios de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca otorgados por LA OPINIÓN, reconocido como mejor promesa del deporte local de 2017 y como mejor deportista de 2018.

La predicción de su técnico se hizo realidad el año pasado, en Londres. El coruñés llegó al Mundial en uno de sus mejores momentos. En la que es su prueba favorita, los 400 metros libres, tenía rivales de altura. Pero no se dejó intimidar. Ni siquiera cuando los cuatro primeros de la prueba llegaron al último viraje empatados. Quedaba un largo y ganaría el que hubiese ahorrado más fuerzas. Y el que tuviera más ganas. En los últimos metros Garrido sacó el resto para tocar la pared en primera posición. Los cuatro primeros llegaron en seis décimas.

Organizados por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (Feddf) y patrocinados por la Obra Social de La Caixa, los premios llevan el nombre del que fuera presidente de la Federación y uno de los grandes impulsores del deporte entre personas con discapacidad física. El jurado estuvo compuesto por el presidente de la Feddf, José Alberto Álvarez; el técnico de alta competición del Consejo Superior de Deportes, Manuel Calvo; el periodista deportivo de RNE, Emilio Javier Arroyo; Vicente Martínez en representación de Adesp; Luis Leardy del Compité Paralímpico Español; y otros miembros de la Feddf, Beatriz Álvarez, Esperanza Jaqueti y Miguel Ángel García.

Entre los galardonados también figuran Sergio Campos Peris (premio extraordinario); Jonathan Carrión (técnico-árbitro); ADB Barberá del Valls (entidad); Plus Ultra Seguros (patrocinador); Mario García (medio de comunicación); Carlos Soler y Javier de Aymerich (trayectoria deportiva); Paula Sánchez (deportividad); Gabriel Forteza (letras) y Saleki García (ciencias).