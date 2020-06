El agente de Valle insinúa que está vetado

El representante del deportivista Borja Valle, que acaba contrato esta temporada y no tiene minutos desde enero, criticó en sus redes sociales la actual situación del atacante. "En enero te dije que nos fuésemos, tenías ofertas muy buenas y te conté el motivo por el que no ibas a jugar más, lo tenía clarísimo. Aun así dijiste que nunca abandonarías a tu Deportivo en un mal momento, nunca saldrías por la puerta de atrás. Como bien dices, nosotros podemos mirar siempre a la cara y otros agachan la cabeza", escribió Rodrigo Fernández Lovelle en su cuenta de Instagram, insinuando de esa manera, aunque sin dar ningún nombre, que hay una orden del club para vetar al berciano y que no participe.

"Eres un gran profesional y aunque quieran hacerte daño, nunca podrá hacerlo gente ruin. Una amistad es un tesoro y vale lo que nos enseñaron desde pequeños, fidelidad y morir por tu gente. Llevas doce partidos sin jugar ni un minuto, y aun así siempre sonríes y ves el lado positivo de las cosas. Aunque quieran manchar tu imagen, nunca podrán quitar de tu corazón al Dépor, su afición y su ciudad. Cada uno es libre de pensar y valorar, lo que tengo claro es que nunca nos esconderemos. Hasta el último segundo estaremos con el club, muchos lo merecen. Gracias Borja por ser así", añadió el representante entre signos de exclamación.

También el futbolista utilizó las redes sociales para expresar cómo se siente él y su entorno. "Si es por ser persona y amigo, sé que moriré bien rodeado", escribió el jugador. Tanto Borja Valle como Rodrigo Fernández Lovelle mantienen una gran relación con el exdirector deportivo del club, Carmelo del Pozo. El atacante de 27 años, en el Dépor desde 2016, disputó su último encuentro de Liga el 5 de enero, en Soria, donde fue titular en el primer partido de Fernando Vázquez al frente del Deportivo. Desde entonces, no volvió a participar en el campeonato de Segunda División.