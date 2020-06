El Barcelona juega su primera final por el título en el Pizjuán

El Sevilla FC recibe este viernes al FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán (22.00 horas), en la jornada 30 de LaLiga Santander, en la 'gran final' para un Barça líder que afronta el duelo más peligroso, sobre el papel, al medirse a unos hispalenses que son terceros en la tabla.

Tras ganar el derbi sevillano al Real Betis (2-0), el Sevilla estuvo cerca de ganar al Levante a domicilio pero un error final propició el empate (1-1) que aleja al Sevilla de la cabeza de la tabla, defendida por un Barça que tiene que defender su ventaja ante un rival directo.

Quizá no esté a tiempo de luchar por el título, pero este Sevilla ha vuelto bastante bien del parón y quiere plantar cara al Barça para apurar sus opciones de soñar. El Barça, que sí lleva un '6 de 6', pasó apuros para superar al Leganés en el Camp Nou (2-0), pero suma otro triunfo al de Mallorca (0-4) y sigue sin encajar goles.

El Sevilla, con un Munir al que conocen, un De Jong cada vez más 'afinado' y un Lucas Ocampos que está siendo la punta de lanza del equipo de Julen Lopetegui, presentará batalla a un Barça que, si bien ha conseguido buenos resultados en Sevilla últimamente, no está del todo fino y se mide, ahora sí, a otro 'grande' en un pulso directo.

La primera vuelta se saldó con un 4-0, claro y contundente. Motivo de más para que en Sevilla busquen la revancha. A falta de saber el resultado del Real Madrid, el Barça puede incluso encarar el título o salir del Sánchez-Pizjuán sin liderato. Mucho de lo que hay en juego pasa por el destino de los blancos, que ahora mismo, con un duelo menos, están a 5 del Barça y con 8 de margen sobre el Sevilla.

A favor de los blaugranas juega el hecho de que Leo Messi suele tener al Sevilla entre sus víctimas predilectas, y está a un sólo gol de llegar a los 700 con el FC Barcelona. Cifras estratosféricas para un capitán que sigue tirando del carro, y que podría tener a su lado, de inicio, a su amigo Luis Suárez.

El uruguayo ha ido cogiendo forma en los dos primeros partidos posteriores al parón, y podría ser ya titular. Si no hay sorpresa, en forma de Ansu Fati o Martin Braithwaite, volvería el tridente Messi-Suárez-Griezmann. Sí habrá cambios seguros en la medular, por la baja de Frenkie De Jong, y atrás, por la de Sergi Roberto, además de que vuelve tras sanción Jordi Alba.

En el Sevilla FC, la baja más destacada y definitiva será la de Nolito, que ya no es 'hispalense' y ha optado por regresar a Vigo para terminar la temporada con el Celta. Más allá de ello, Lopetegui no dio pistas, dejó entrever que tiene a algún jugador tocado, pero su once es una incógnita. Podría volver Reguilón al lateral zurdo, Gudelj reforzar el centro del campo y arriba, eso sí, seguiría todo en las botas de Munir, De Jong y Ocampos.



Ficha técnica

--Posibles alineaciones

Sevilla: Vaclik; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Fernando, Gudelj, Óliver Torres; Munir, De Jong y Ocampos.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Suárez y Griezmann.

--Árbitro: González González (C.Cast-Manchego).

--Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

--Hora: 22.00/Movistar LaLiga.