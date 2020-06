El juzgado niega la cautelar a Alvariño para mantener su plaza olímpica

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid ha desestimado las medidas cautelares que había solicitado el arquero olímpico Miguel Alvariño para intentar mantener su plaza olímpica para los Juegos de Tokio en contra de la decisión adoptada por la Federación Española de Tiro con Arco de volver a ponerla en juego.

La RFETA y Alvariño se citaron la semana pasada en los juzgados de Madrid, donde el arquero coruñés solicitó que se suspendiera el acuerdo del órgano federativo de retirarle la plaza para Tokio.

Ese billete para los Juegos lo había ganado para España Pablo Acha el verano de 2019 y, posteriormente, Alvariño se lo adjudicó en los clasificatorios que organizó la Federación para la cita olímpica.

El Comité Olímpico Español avaló en el juzgado, a través de un informe firmado por su presidente, Alejandro Blanco, los criterios de la Federación Española para volver a dirimir la plaza que había otorgado a Alvariño.

El entorno del arquero y su letrado decidirán en los próximos días si recurren el fallo del juzgado de primera instancia ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Además de las cautelares, habían solicitado como medida subsidiaria que Vilariño dispusiera de un bonus en el nuevo clasificatorio para Tokio, aspecto sobre el que la jueza no se pronunció. La demanda fue presentada el pasado 25 de mayo, en estado de alarma, con carácter urgente y fue admitida a trámite un par de días después.

Alvariño se desplazó a Madrid la semana pasada por carretera junto a su actual entrenador, Xaquín Mira, y su primer preparador, Manuel Buitrón. Los dos técnicos iban a comparecer como testigos citados por la defensa del deportista, pero finalmente la jueza que lleva el caso no aceptó que declararan en la vista, al igual que el secretario de la Federación Española, que había sido citado por parte de ese organismo.

Sí prestaron declaración otros tres testigos de la Federación: el entrenador del equipo nacional absoluto de la comisión técnica, Elías Cuesta; el presidente de la comisión técnica y alta competición, Rubén Montes; y Almudena Gallardo, miembro de esa misma comisión.

Los tres explicaron que la decisión de poner de nuevo en juego la plaza que había sido otorgada a Alvariño se basó en una cuestión técnica y señalaron que ahora el proceso para sacar el billete para Tokio parte de cero.

En la vista, el arquero de As Pontes, quien participó en los Juegos de Río 2016, no llegó a intervenir porque la defensa de la Federación Española no le interpeló y, en consecuencia, su abogado tampoco pudo hacerlo.