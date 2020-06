Guedes lidera el claro triunfo del Valencia

El Valencia sumó un triunfo vital para no perder comba en la lucha por las posiciones europeas tras derrotar 2-0 a Osasuna, en un encuentro en el que fue capital la actuación del internacional portugués Gonçalo Guedes en la primera mitad, en la que marcó un gol espectacular y asistió a Rodrigo para que anotara el segundo. Osasuna se vio penalizado por una primera mitad calamitosa, en la que se le escaparon sus opciones de puntuar en el estadio de Mestalla, a pesar de la sensible mejora que evidenció en el segundo tiempo, pero no fue suficiente para evitar que los de Albert Celades se apuntaran su primera victoria en la reanudación del campeonato.

Al cuarto de hora, Guedes se bastó para retratar él solo a su rival, ya que arrancando casi desde la medular sorteó hasta a cuatro adversarios para colocar su disparo en la escuadra y poner el 1-0. A la media hora una clara contra del Valencia la culminó Rodrigo con habilidad para marcar el segundo. Con dos goles en contra, al conjunto rojillo no le quedó otra que animarse e ir con más descaro al ataque, lo que propició las contras del Valencia.