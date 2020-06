Ni Oviedo ni Fuenlabrada se escapan

El Oviedo y el Fuenlabrada empataron a cero goles en el Carlos Tartiere, un resultado que favorece al Deportivo para mantenerse enganchado a la permanencia, con muchos contendientes en juego. Los asturianos empatan ahora a 41 puntos con los blanquiazules, que además tras el 2-2 de la semana pasada tienen ganado el golaveraje particular a su rival directo; mientras que los madrileños no consiguen escaparse de la zona peligrosa porque aunque ascienden a la undécima plaza de la clasificación, con 46 puntos solo poseen cinco más que Oviedo y Dépor y seis por encima del descenso, pero a cuatro del play off de ascenso. a Primera En los otros partidos con los que finalizó la jornada 35 en Segunda División, el Alcorcón asaltó Almería (0-1) y el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón empataron (1-1). Mañana el Dépor abrirá ya la 36 en Riazor (17.00 horas) frente a la Ponferradina.

El choque entre el Oviedo y el Fuenblabrada demostró poco fútbol. Ambos equipos se tantearon durante la primera media hora pero después fueron los locales los que fueron poco a poco haciéndose con la posesión y con ella llegaron las primeras ocasiones. La más clara, un cabeceo de Lolo a centro de Mossa. En el segundo tiempo también llevó la manija el Oviedo pero las ocasiones se resistieron y el control del partido no se materializó en ocasiones reales en ninguna de las dos áreas del campo, por lo que no se pasó del empate sin goles.

Un gol de Ernesto al filo del descanso le bastó al Alcorcón para, con un partido inteligente y sin florituras, sumar una victoria que deja en entredicho el fútbol que había puesto unos días antes en La Romareda. Pero sin ideas, los de José María Gutiérrez volvieron a caer en casa y se alejan del ascenso directo.

Todo en un partido con un excelente planteamiento del Alcorcón, que con dos líneas muy juntas y presionando la salida de balón, obligó al Almería, que en la primera parte pudo adelantarse con el robo de balón en el centro del campo, dominado por los de Gutiérrez. Darwin Núñez y Maras pudieron marcar antes que el Alcorcón, pero Dani Jiménez lo impidió.

Antes del descanso, creciéndose el equipo alfarero, Ernesto aprovechó los desajustes locales para adelantar a los suyos y dejar un decorado en el que el peso del partido fue rojiblanco, pero el Alcorcón, a la contra, tuvo ocasión para hacer más daño, con un Almería impreciso, con muchas pérdidas y ocasiones a la desesperada que no dieron para empatar el partido.

Rayo Vallecano y Sporting empataron un duelo en el que el conjunto gijonés se adelantó en el marcador con un tanto de Álvaro Vázquez justo antes del descanso, al aprovechar un error de la defensa local, y que igualó en la segunda parte el cuadro madrileño por medio de Yacine Qasmi.

Después de caer en el derbi asturiano frente al Oviedo, y con poco margen de error para acercarse a los puestos de promoción, el Sporting de Gijón llegó a Vallecas dispuesto a dar la sorpresa aunque sobre el césped se mostró más bien conservador durante gran parte del duelo.

El equipo asturiano se contagió del ritmo lento de juego de su rival que, aunque quiso proponer, se mostró escaso de ideas en la primera mitad y con poca profundidad en los últimos metros.