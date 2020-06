'Pachangas' sí, pero sin contacto

La nueva normalidad trae consigo viejas costumbres pero renovadas o, al menos, con matices. También en el deporte. La actividad prácticamente está restablecida, solo que viene acompañada por restricciones para evitar los contagios. Y eso da como resultado algunas curiosas modalidades, como las pachangas -partidos informales disputados entre grupos de amigos- sin contacto. Porque las normas hechas públicas por la Xunta están claras. Está permitido alquilar una pista por un máximo de 25 personas. Se puede jugar un partido, como confirmó ayer para este periódico la Secretaría Xeral para o Deporte, pero siempre manteniendo la distancia mínima de seguridad de un metro y medio entre los jugadores.

En A Coruña ya hay pistas, como las de Monte Alto y los polideportivos de A Sardiñeira, Agra y Elviña -que precisamente son de titularidad de la Xunta aunque están gestionadas por otras empresas--, en las que se juntan grupos de deportistas para jugar, la mayoría al fútbol sala, pero también al baloncesto o al hockey sobre patines, y desde el Gobierno autonómico apelan a la responsabilidad individual de los practicantes para que respeten las normas. y cumplan los protocolos de seguridad. Además del ya conocido de la distancia, solo se puede acceder al vestuario de cinco en cinco para evitar las aglomeraciones en un recinto cerrado. También están permitidas en la nueva normalidad otras modalidades deportivas que se practican en parejas, como el tenis de mesa, el tenis o el pádel, con requisitos nuevos como no cambiar de pista o hacerlo solo en modo entrenamiento y no partido.

La Fundación Deporte Galego publicó ayer un folleto para dar a conocer las normas que rigen la actividad física, tanto federada como amateur, en la nueva normalidad y en el que se aclaran las dudas más frecuentes. La primera: se puede practicar cualquier deporte al aire libre, tanto individual como colectivo, pero siempre sin contacto y con un máximo de 25 personas siempre que no supere el 75% del aforo en el caso de las actividades en pabellones. Sobre el uso de mascarilla especifica que es necesaria al aire libre cuando no se puede guardar la distancia mínima de seguridad de un metro y medio y en los polideportivos en las zonas de acceso a los espacios comunes. Entre las normas generales en las instalaciones deportivas (piscinas, pabellones o gimnasios, que cada una tendrá las suyas específicas) enumera que no se puede compartir material, alimentos o bebidas; las mochilas individuales solo se pueden dejar en los espacios habilitados para tal uso; al entrar y al salir hay que lavarse las manos con gel hidroalcohólico y los entrenadores tienen que respetar la distancia o usar mascarilla, que también será necesaria en la circulación entre los espacios comunes.

Cada federación además tendrá sus normas y restricciones propias mientras que Deporte Galego recuerda que se mantiene en vigor el seguro deportivo para aquellos que participaron en el programa educativo Xogade. En cuanto al público, la Xunta informa que se puede asistir como espectador tanto a competiciones como a entrenamientos con la obligación de permanecer sentados, de guardar la distancia y que no se supere el 75% del aforo, con un máximo de 300 personas en recintos cerrados y de 1.000 al aire libre.