Mirotic, elegido MVP de la temporada

El ala pívot del Barça Nikola Mirotic ha sido elegido MVP de la Liga Endesa 2019-20, una votación realizada entre jugadores, entrenadores, medios de comunicación y aficionados teniendo en cuenta la liga regular y la Fase Final que se está disputando en Valencia.

El hispanomontenegrino obtuvo la máxima puntuación en la votación entre jugadores, entrenadores y medios de comunicación y fue segundo en la votación popular, por lo que alcanzó 90 puntos de un máximo posible de 100. Superó a Facu Campazzo (Madrid), segundo con 65, y a Giorgi Shermadini (Iberostar Tenerife), tercero con 25.

"Se puede ver en mi cara, en mi sonrisa. Ha sido una buena sorpresa, me ha alegrado el día", declaró Mirotic, que fue sorprendido ayer por la plantilla en la terraza del hotel de concentración; Mirotic se encontró con sus compañeros y Ante Tomic y Pierre Oriola, capitanes del equipo, que le entregaron el MVP de la temporada entre cánticos. Tras ello, los jugadores le lanzaron a la piscina para celebrarlo.

"El MVP para mí significa un trabajo colectivo del equipo. Este premio va por todos mis compañeros que me han ayudado cada día a ser mejor. Cada partido me han ayudado a encontrarme bien. Y por supuesto al cuerpo técnico que han sabido ponerme en la posición que me siento más eficaz", añadió.

El hispanomontenegrino promedió este curso 19,5 puntos, 5,7 rebotes, 1,5 asistencias y 24,0 de valoración. Conquista su segundo galardón de MVP tras el logrado en la temporada 2012-13 con el Madrid, y se convierte, tras seis años en la NBA, en el primer jugador en los últimos 17 años -desde Walter Herrmann en 2003- en ganar el trofeo de jugador más valorado del año sin haber jugado en la liga la temporada anterior.