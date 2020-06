El Burela suma su tercera corona liguera

El Pescados Rubén Burela culminó ayer en Málaga su temporada con el título de la Liga femenina; el regreso a la cima del equipo gallego cuatro años después con una apurada, trabajada y sufrida victoria frente al Alcorcón, capaz de nivelar las dos primeras ventajas de su adversario, pero no la tercera y definitiva (3-2).

El gol de Jenny, que remachó una combinación de Peque y Jane a ocho minutos del cierre de la final, fue la resolución de un duelo competido al máximo, con un pronóstico incierto durante los 40 minutos y que terminó con la fiesta de las naranjas. Es su tercer título liguero. El más cercano databa de hace cuatro años, de 2016.

Nadie rompió el partido hasta entonces. No lo logró el Burela, porque no se lo permitió al Alcorcón, ni ocurrió lo contrario, porque el conjunto madrileño no consiguió ponerse por delante en el marcador en todo el choque. Hasta entonces, a cada gol naranja respondió el bloque amarillo; a cada contratiempo se rehizo el Alcorcón, como lo fue el 1-0 en contra: un rebote inesperado a gol de Ballesteros que descolocó a Estela García tras un saque desde la banda de Peque. Era el minuto 14. Dos después, Estela Cantero replicó con el 1-1.

Tampoco abrió hueco el conjunto lucense a la siguiente ocasión, un penalti transformado por Jenny Lores. Unos segundos después, Vane Sotelo respondió con el preciso 2-2.