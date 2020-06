Hamilton, sobre Ecclestone: "Dice cosas ignorantes y sin educación"

Lewis Hamilton se mostró "triste y decepcionado" por las palabras del exjefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone sobre el racismo, cuando aseguró que muchas veces "los negros son más racistas que los blancos", y afirmó que sus comentarios son "ignorantes y sin educación".

"Maldición, simplemente no sé por dónde empezar en este caso. Estoy triste y decepcionado de leer estos comentarios", comenzó su publicación en Instagram. "Bernie está fuera del deporte y representa a una generación diferente, pero esto es exactamente lo que está mal: comentarios ignorantes y sin educación que nos muestran hasta dónde debemos llegar como sociedad antes de que pueda ocurrir la igualdad real", añadió.

El pasado viernes, el exmandatario afirmó que en muchas ocasiones "los negros son más racistas que los blancos", además de mostrarse en contra del derribo de estatuas de comerciantes de esclavos en Reino Unido. El vigente campeón mundial aseguró que esto demuestra por qué no se hizo nada antes en la Fórmula 1 para promover la igualdad racial. "Ahora tiene mucho sentido que no se dijese ni se hiciese nada para conseguir que nuestro deporte fuese más diverso o para abordar el abuso racial que recibí a lo largo de mi carrera", indicó y afirmó que ha llegado el momento "del cambio", por lo que no descansará hasta que su deporte "sea inclusivo".