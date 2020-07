Fernando Alonso apunta a Renault en 2021

Los actuales dos pilotos titulares del equipo Renault F1, Esteban Ocon y Daniel Ricciardo, afirmaron en Spielberg, donde este fin de semana, con el Gran Premio de Austria, comienza el Mundial de Fórmula 1, que el piloto ideal para sustituir al australiano en la escudería en 2021 es Fernando Alonso.

El año que viene Ricciardo dejará Renault para fichar por McLaren en sustitución de Carlos Sain. A la pregunta de quién prefiere como compañero el año que viene, Ocon dijo, según recoge motorsport.com: "Mi elección personal no tiene relación con lo que el equipo hará o no. Tengo una gran relación con Fernando. Tengo su casco y el único intercambio de cascos con otro piloto que he hecho ha sido con él".