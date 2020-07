El Liceo ficha para el filial al portero argentino Mati Bridge

El Deportivo Liceo incorpora a sus filas al portero argentino Mati Bridge, internacional sub 20 con la selección albiceleste. El hermano del jugador de la primera plantilla Facu Bridge será el encargado de defender las redes del filial de OK Plata, aunque entrenará habitualmente con el primer equipo haciendo las labores de tercer portero. Será el séptimo argentino en las filas verdiblancas: Fabrizio Ciocale, Facundo Bridge, Franco Platero y Maxi Oruste en el de OK Liga y Nahuel Castro, Fran Torres y Mati Bridge en el de la segunda categoría nacional.