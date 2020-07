Punto final al 'play off' en la OK Liga

La Federación Española de Patinaje confirmó ayer lo que la Asamblea de Clubes había decidido hace unas semanas: la OK Liga no tendrá play off. La próxima temporada la competición arrancará el 26 de septiembre con un formato de liga única regular con 16 equipos. Todo lo contrario a lo que apostaba el Liceo. Esto en categoría masculina. En la femenina, en la que participará el Borbolla, sí que finalmente habrá división en dos grupos con un play off final por el título, que era lo que los verdiblancos defendían también para su competición. Descenderán cinco equipos, cuatro en el caso de la OK Liga mientras que el undécimo y el duodécimo jugarán una promoción con los segundos clasificados de los grupos de la OK Plata, que mantendrá el formato y en la que permanecerán el Compañía de María. La novedad es la creación de una categoría de plata para las chicas, para la que habrá que clasificarse a través de las diferentes liga autonómicas y con promoción a la elite.

La Asamblea anual de la Federación Española de Patinaje, celebrada ayer, no se alejó del acuerdo de la Asociación de Clubes. Allí el consenso por mayoría fue que el mejor formato era la liga regular y a falta de tiempo (hay dos equipos más y por lo tanto más jornadas), cargarse el play off. Una decisión que no gustó ni a los jugadores, que a través de las redes sociales se manifestaron en contra. El play off había sido elegido para intentar reactivar la competición y a un deporte en horas bajas, en el que el dominio del Barcelona, deportivo y económico, resta todo tipo de emoción a partir de Navidad. Para el Liceo este formato además también tiene consecuencias económicas porque significa dos desplazamientos más, lo que intentaba ahorrar a través de la competición con dos grupos.

Otros de los acuerdos fueron las fechas para las categorías. Tanto la OK Liga Masculina como la Femenina comenzarán el 26 de septiembre, aunque la primera se prolongará hasta el 29 de mayo (con la promoción el 5 y 13 de junio) y la segunda solo hasta abril en la fase de grupo y en mayo el play off. Antes será, si es posible, la Copa del Rey y de la Reina en A Coruña del 17 al 20, que condicionará que se pueda disputar, el 2 y 3 de enero, la Supercopa de España. La OK Plata será del 10 de octubre al 8 de mayo, con la Copa Princesa el 6 y 7 de febrero.