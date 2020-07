Cinco medallas en el exilio

En parques. En playas. Y en el exilio entre A Pobra do Caramiñal y Lugo. Son las condiciones de entrenamiento de los integrantes de la laureada Escuela de Lanzadores de A Coruña, que solo la temporada pasada logró seis podios de sus pupilos en los Campeonatos de España. La vuelta al deporte tras el Covid-19 de momento todavía no va con ellos. Porque la ciudad no tiene sitio para sus jabalinas, martillos y discos. Antes de que todo cambiara, el grupo liderado por Raimundo Fernández y su hijo Necho, considerado de alto rendimiento, tenía su sede en las pistas de INEF en Bastiagueiro. Pero estas todavía no han abierto y la universidad no tiene en sus planes hacerlo hasta que arranque el curso en septiembre. La otra alternativa, en Elviña, que está siendo el cobijo del resto de atletas coruñeses desde el pasado 1 de junio, está vetada a los lanzamientos. Y nadie les ha dado ninguna otra solución. Salvo el amparo de la Agrupación Atlética do Barbanza, que les acogió en A Pobra do Caramiñal, y la Delegación de Atletismo de Lugo, que les ofrece las pistas Gregorio Pérez Rivera. Mientras tanto, paso el tiempo y los Campeonatos de España, fijados para el 12 y 13 de septiembre, están ya a la vuelta de la esquina.

Carmen Sánchez Parrondo, Ivanna Román, Nicolás Ortega, Laura Rico y Paula Piñón se intentan preparar como pueden para defender sus medallas en las próximas fechas. Pero desde luego las condiciones no son las mejores. A los meses en confinamiento, en los que intentaron mantenerse en forma con sesiones online y con todo lo que tenían a su alcance, le siguió el período de la desescalada en la que como muchos deportistas empezaron a ver la luz. Pero después de las primeras salidas al aire libre, la instauración de la nueva normalidad no se tradujo en el regreso a las pistas. Como mucho, a un anexo a las del INEF, que ya utilizaban para modalidades como el peso y el martillo. La especialidad de la casa, no obstante, es la jabalina como demostraron en el Campeonato Gallego absoluto en el que coparon el podio con Sánchez, Piñón y Román.

Son las cabezas visibles de una escuela con más de treinta años de historia y que tuvo al gurú de los lanzamientos, Raimundo Fernández, como padre. Por ella han pasado cuatro lanzadores olímpicos: Ángeles Barreiro, la primera mujer coruñesa en llegar a los Juegos, Julián Sotelo y David Martínez, los tres en Barcelona 1992, y Marta Míguez. Pero también mundialistas y representantes españoles en Campeonatos de Europa, atletas de la talla de Dolores Pedrares, Gustavo Dacal, Manuel Uriz, Borja Barbeito, Mercedes de Santaló y el propio Necho Fernández, que además de su dilatada carrera ahora triunfo como máster, categoría en la que fue subcampeón del mundo. Quizás su mejor década fuera la de los 90, cuando A Coruña fue considerada la Finlandia española, pero se supieron reciclar una y mil veces para llegar a 2020 todavía como un referente a nivel nacional en una de las disciplinas del atletismo más complicadas porque es necesario una tipología física muy concreta de deportista que debe aunar un tres en uno de potencia, velocidad y técnica. Cada diamante puede tardar años en pulirse por complete. Y 34 después de su nacimiento, la situación actual le puede abocar incluso a la desaparición. Pero sus representantes se resisten y luchan por una solución.

Otra de las instituciones del atletismo coruñés, el Gran Premio de marcha de Los Cantones, volvió a recibir el premio de la Federación Española de Atletismo a la mejor organización del año. Temporada tras temporada, los mejores especialistas del planeta, campeones olímpicos, del mundo y europeos, se citan en la ciudad herculina en una prueba puntuable para el ranking que nadie se quiere perder. En el asfalto coruñés, de hecho, la china Liu Hong batió el récord del mundo de 20 kilómetros que todavía sigue vigente. Para la potente selección española, además, suele servir como selectivo para las grandes competiciones de cada verano.

Un reconocimiento que pone en valor el trabajo de los organizadores, que este año tuvo que verse suspendido al igual que muchas otras competiciones, por la crisis del coronavirus, lo que les hará volver más fuertes todavía para la edición de 2021.