Perillo, tercera en Narón

La embarcación de Salgado-Perillo fue tercera en la Bandera Cidade de Narón disputada ayer, correspondiente a la Liga Gallega B de traineras. una prueba que estuvo marcada por la ausencia de Castropol, que en un ejercicio de responsabilidad, decidió no viajar a Galicia tras los casos de Covid-19 detectados en el pueblo durante los últimos días, ninguno en el equipo, aunque sí en su entorno. Como premio a su buen proceder, el Comité de Competición de la categoría está estudiando que los asturianos no pierdan los puntos para que no sumen un cero, otorgándoles la mitad de la media de lo que llevan hasta el momento en este inicio de la temporada.

Con Castropol fuera de juego y con uno de los carriles inspirativo por la falta de calado, la prueba se disputó en formato contrarreloj. Puebla, que se está destacando como el rival a batir, marcó todas las referencias. Los poblenses han ganado todas las pruebas disputadas hasta el momento y ayer volvieron a repetir. Por detrás, la igualdad fue máxima entre los coruñeses y Cesantes, aunque finalmente solo dos segundos decantaron la balanza por estos últimos mientras que los oleirenses tuvieron que conformarse con la tercera plaza. Por detrás, la embarcación local, Narón. Chapela fue descalificada por llegar a la meta fuera de su calle. En la general, Puebla está al frente, con Perillo y Cesantes empatados a 16 puntos por detrás.

La de ayer es la única regata que se va a disputar este fin de semana, que coincide con los Campeonatos de España de traineras. Todas las gallegas han renunciado a participar para poder centrarse en la competición autonómica y descansar. La próxima semana, la Liga Gallega se desplaza hasta la comarca coruñesa. El sábado, a Santa Cristina, con regata para la Liga Femenina y la Liga B. El domingo, a Mera, escenario de una nueva lucha en la Liga A.