El Liceo, una semana en cuatro escenarios

El Deportivo Liceo está en marcha y a pleno rendimiento. A las órdenes de Juan Copa en la pista del Palacio de los Deportes de Riazor y de Mon Fernández en el gimnasio y en la parte física, los verdiblancos completaron una semana de entrenamientos en los que además tuvieron otros escenarios no tan habituales como la playa y la clínica, por la que tuvieron que pasar obligatoriamente para realizarse los test de coronavirus que certificaron que los jugadores se encuentran en perfecto estado, unas pruebas que repetirán cíclicamente.

Las vacaciones fueron largas para los miembros de la plantilla liceísta, que desde que en marzo se paró la competición, apenas habían vuelto a ponerse los patines, sobre todo desde que se certificó que la liga no iba a volver en contra de sus pretensiones, ya que aspiraban a jugar al menos un play off exprés por el título, que fue directamente para el Barça, líder de la OK Liga en el momento del parón.

La plantilla, con la única baja de Bruno di Benedetto y el alta de César Carballeira, ya se calzó los patines, aunque también ha tenido mucho trabajo de gimnasio, tanto en el CSC como en las propias instalaciones del Palacio de los Deportes de Riazor. Con el susto de que un día tuvo que ser cerrado por la sospecha de un positivo de una de las usuarias, por lo que ese día cambiaron las pesas por una sesión en la arena de la playa. En los próximos días el club pretende anunciar las primeras fechas de partidos de preparación. La primera competición oficial sería la Copa del Rey en A Coruña del 17 al 20 de septiembre. El inicio de la OK Liga está fijado para el siguiente fin de semana, el 26.