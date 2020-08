"Algún profesor de la carrera me vino a ver partidos con el Leyma"

A Pablo Ferreiro (Lugo, 1998) no era raro verle con dos mochilas. En una llevaba los libros y apuntes de Derecho, que le acompañaban incluso a los viajes y partidos. En otra, la ropa de entrenar y jugar al baloncesto. El capitán del Leyma iniciará el nuevo curso sin una asignatura pendiente. Ya es graduado tras aprovechar el confinamiento (además de para ganar el torneo autonómico de NBA 2K20) para apurar las optativas y trabajos que le faltaban. Se le presenta una temporada más relajada en el apartado académico, aunque adelanta que no va a dejar de lado los estudios. Y en el deportivo, otro reto con un Leyma que hará de nuevo una apuesta por la ACB.

¿Le vino bien el parón por el coronavirus o terminar la carrera este año entraba ya en sus planes?

Por un lado me vino bien, pero por el otro tenía demasiado tiempo libre, sobre todo para el ritmo al que estoy acostumbrado. De la carrera ya solo me faltaban un par de asignaturas optativas y el TFG. Mi plan era ir año por año, terminar en cuatro, y lo he conseguido.

¿Cómo ha sido compaginar baloncesto y carrera?

Ha habido de todo. Por un lado, tengo la suerte de estar en un club como el Básquet Coruña, que me ha dado todas las facilidades cuando he tenido exámenes o lo he necesitado. Y en cuanto a los profesores... unos muy bien y otros que no lo entendían tanto. Alguno incluso me llegó a decir que si no podía ir a clase que me apuntase a la UNED (universidad a distancia). Yo solo pedía hacer trabajos o exámenes extra para compensar la no asistencia, porque yo no iba por quedarme en casa jugando a la Play. Yo no iba por mi trabajo. Algunos no lo entendieron y no me ayudaron, pero con otros tengo muy buena relación e incluso hubo profesores que vinieron a verme a los partidos.

El Leyma ya tiene unos cuantos licenciados que han pasado por sus filas. Incluso un año, antes de un partido de play off, estaban todos estudiando en el hotel.

Sí es verdad que en el Leyma coincide que ha habido grupos con otras inquietudes que no eran solo el baloncesto y eso se nota sobre la pista. Es una buena filosofía del club. Estaba Ángel Hernández, que estudiaba y terminó Medicina. Estaba Joan Creus que hacía INEF. Estaba Sergio Olmos, que hizo estadística. También Mike Torres, que hizo Derecho... y era muy normal llevarse los apuntes para estudiar en el hotel, en el bus, donde fuera. También ir con dos mochilas. Una para los libros y otra para entrenar.

La actualidad deportiva está estos días muy ligada a la jurídica. Como experto en leyes que ya es, ¿qué opina de los casos del Dépor y de la ACB?

Bueno, experto todavía no soy. Al final, donde menos se aprende es en la carrera y donde de verdad se adquieren los conocimientos es trabajando. Del Dépor podría decir que, viviendo en A Coruña me encantaría que se mantuviera en Segunda. No sé si hubo adulteración de la competición, pero lo que está claro es que hay que exigir unas responsabilidades por el viaje del Fuenlabrada. En cuanto a la ACB, puedo entender la postura de la liga, de que este año la competición no se terminó. Pero deportivamente es malísimo que no haya ascensos. Acabaremos como en una NBA. Yo entiendo que si no cumplen los requisitos, los clubes no sean aceptados en la ACB. Pero si los cumplen, no tiene sentido. Me encantaría que ascendiesen Guipuzkoa y Valladolid. Aunque me da un poco envidia porque ese ascenso lo quería para nosotros. Por lo último que sé, seguramente el Guipuzkoa ascienda y me alegro muchísimo porque eso hace que los demás no perdamos la motivación.

Después de haber tenido que dejar a medias la temporada pasada, ¿vuelve con más ganas o con el recelo de no saber qué va a pasar o cuándo habrá que cerrar de nuevo?

Me parece que va a ser una temporada cuanto menos atípica, sin saber si la vamos a poder hacer completa, con o sin público... espero que la Federación esté preparada para ello y que haya un plan B por si pasa algo y que no nos quedemos todos con el culo al aire. Estamos con ganas de empezar, pero también hay que ponerse en lo peor... porque puede pasar.

¿Se ha reforzado bien el Leyma?

El club tiene hambre de ACB. Se quedó con los dientes largos y está preparado para dar un paso más. Los otros equipos se están reforzando bien, pero nuestra plantilla va a ser muy competitiva. Se ve claro cuál es el objetivo.

Tendrá los mismos rivales en el puesto de base: Peciukevicius y Maiza. ¿Espera más oportunidades del entrenador que el año pasado?

Siguen los dos, a ver qué se puede hacer. Las oportunidades tendrá que valorarlas el entrenador. He tenido varios (Tito, Aranzana, García) y siempre he respetado sus decisiones porque quieren lo mejor para el equipo. Yo a lo mío que es trabajar y ser mejor jugador cada año.