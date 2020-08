"En una travesía no hay más riesgo de contagio que en ir a comprar el pan"

El circuito Costa Coruña ha sido una de las primeras competiciones en atreverse a subir el telón en la era post-Covid. Muchas cosas han cambiado, pero la experiencia en Oleiros fue de 10 y sus organizadores, Sergio Castellanos y Fernando del Corral, esperan trasladarla a A Coruña el próximo día 23.

¿Cómo ha cambiado el coronavirus el circuito Costa Abanca?

Sergio Castellanos: Había una previsión de siete travesías y a raíz del Covid-19 se quedó en dos, bien porque como se tuvo que hacer todo a última hora no daba tiempo a hacerlas todas, bien porque todavía había concellos reacios. Nosotros decidimos darles un giro. Antes eran competitivas. Este año no y se hace con un fin social, donaciones a la Cocina Económica. Fuimos de los primeros eventos deportivos que incorporamos las medidas y protocolos Covid. La Xunta y las federaciones sacaron los distintos protocolos pero todavía no se habían llevado a cabo. Para nosotros era menos complicado porque el escenario es reducido y el medio es el agua, en el cual no hay contacto cercano.

Fernando del Corral: Para poder organizar una prueba lo primero que necesitamos es el OK del Concello. La mayoría ahora mismo están desbordados con esta situación y nosotros como organizadores tenemos que presentar una serie de medidas garantizando al 100% la seguridad de deportistas, trabajadores y público. A raíz de eso, nos ponemos a trabajar en cuáles serán esas medidas y con ese documento nos presentamos en los concellos. Esas medidas son varias, desde antes y durante hasta después. Queríamos garantizar en todo momento que no hubiera contagios así que lo primero era indicar a los participantes que si tenían cualquier síntoma, que no vinieran. Otra, el uso obligatorio de las mascarillas. Los nadadores tenían que tener dos, una quedaba desechada antes de la salida y otra estaba en meta en las bolsas individuales. Otra medida, la separación, tanto antes de la prueba para recoger el dorsal, con un circuito de flechas y cintas para que la gente no saliera y entrar por el mismo pasillo; como en la salida de la prueba. La salida era un momento crítico, porque se podían juntar cien nadadores en la playa. Teníamos dispuestos diez aros en la arena, separados por dos metros, y desde allí tenían que salir cada minuto. El objetivo era dar una salida escalada pero que tampoco se diluyera demasiado.

¿Echaron algo en falta?

Sergio Castellanos: Hay muchas pequeñas cosas que no piensas pero que también hay que tenerlas en cuenta. Como la fruta, tenía que ser de pelar (naranjas, mandarinas o plátanos). Ha cambiado mucho. Antes hacías un avituallamiento en el que la gente tenía su fruta, su empanada, sus bebidas calientes... eso se ha cortado. Ahora mismo es tan complicado que ni siquiera se puede dar un vaso de agua en una carrera. La Federación incluso prohíbe entregar comida, solo se puede hacer en una pieza grande y plastificada. ¿Cómo vas a ir corriendo, desenvolver, pelar, para darle un mordisco y tirarlo? Hay una serie de cosas que ha motivado el Covid.

Fernando del Corral: La meta es un plus para los participantes. Tomar algo, charlar con los compañeros a ver cómo les ha ido... este año no pudo ser así. En meta había una única bolsa ya con todos los regalos. Era coger la bolsa e invitarlos a que fueran saliendo a por su equipaje y sobre todo, su mascarilla.

¿Satisfechos con el resultado de la travesía de Oleiros?

Sergio Castellanos: El resultado, de diez. No es porque lo hiciéramos nosotros. Es que la gente se portó muy bien. Fíjate lo complicado que es llegar a la playa con las mascarillas. Pues imagínate calentar. La gente la metía debajo del gorro, en el neopreno, y calentaba, salía y se la ponía otra vez. Fueron súper cívicos y no hubo ningún problema. Y recibimos muchísimas felicitaciones. A todos nos gusta comentar las jugadas después de las pruebas, puedes hacerlo, pero a dos metros. No puedes agrupar a los 250 como antes. Eso se ha perdido.

Fernando del Corral: A nivel de recursos humanos sí que teníamos claro que necesitábamos un plus para garantizar que todo estuviera en orden. Doblamos el personal para tener esa seguridad de tener controlada a la gente el doble. Por otra parte nos sorprendimos para bien con el comportamiento de los inscritos. Si alguno se despistaba con la mascarilla, lo avisabas y al momento se la ponía.

¿Hay que ir perdiendo el miedo?

Sergio Castellanos: Todos somos conscientes del riesgo que tenemos, pero es que no hay más riesgos que cuando bajas a comprar el pan. Se portaron muy bien. Las imágenes de ver a la gente en el agua con las mascarillas, a todas las personas que acompañan también, impresiona.

Fernando del Corral: Oleiros era la primera. Lo que teníamos por escrito era muy bonito pero había que ponerlo en práctica. Lo hicimos y salió todo bien. Nosotros ahora tenemos mayor seguridad para hacer de nuevo el mismo trabajo en A Coruña. En esta actividad tenemos la suerte de que la gente que viene ya son personas que están entrenadas, que tienen hábitos saludables, que se cuidan. Y vienen con esa sensibilidad de estar atentos y respetar al máximo.

¿Aceptan el riesgo de que pueden tener todo organizado y que se cancele en el último momento?

Sergio Castellanos: Sí. Y por eso haremos una devolución total si es por motivos del Covid. Y la gente es consciente también y nos dice que no pasa nada si en el último momento no se puede hacer.

Fernando del Corral: Lógicamente si el Concello, la Xunta, cualquier autoridad, decide que prefiere no llevarlo a cabo, lo acataremos. Yo era un poco menos positivo que Sergio. Hay muchos gastos que no se ven previos al evento. Partiendo de la base de que teníamos muy claro que si alguien se apuntaba y no se podía hacer por este motivo devolveríamos el dinero, teníamos que plantearnos el tener pérdidas. Tiramos para adelante con ganas, sin mirar a lo negativo.

¿La de A Coruña tendrá también tendrá esa vertiente solidaria?

Sergio Castellanos: Sí y además hemos invitado a todos los sanitarios del Chuac a inscribirse de forma gratuita. Les haremos una sorpresa muy chula. Parte de las inscripciones irán a la Cocina Económica y además hay una fila cero en la web para aquel que quiera aportar.

Fernando del Corral: Además somos un evento eco y sostenible y eso también es un extra que implica un doble esfuerzo.

Sergio Castellanos: No sabes la de desperdicios que los nadadores nos encontramos en el mar. ¿Te parece que aquí el mar está limpio? Si te metes dos metros y miras para abajo, mete miedo. Carritos, cubos de basura... de todo.