El Viaxes Amarelle confirma su inscripción en Primera División

El Viaxes Amarelle confirmó su inscripción en Primera División a la espera de un patrocinador que puede ayudarles a sobrellevar los gastos de la categoría. El club hace el esfuerzo para que lo ganado por las jugadoras en la pista no se pierda fuera de ella.

El conjunto naranja logró el ascenso tras imponerse por 3-1 al Valdetires Ferrol en un partido a todo o nada que jugó tras cuatro meses y medio de parón por el coronavirus.

El club trabaja ahora en la confección de una plantilla que sea competitiva en la máxima categoría. De momento, empieza a anunciar bajas y las que no seguirán en la plantilla la próxima temporada serán Inés Suárez y la internacional holandés Renee Huizinga. Esta última ya no pudo regresar de su país para el play off.