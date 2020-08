Canceladas las citas de Santa Cristina y Mera

Las playas de Santa Cristina y Mera, en Oleiros, iban a ser este fin de semana el escenario de la Liga Gallega de traineras, pero las nuevas restricciones sanitarias en A Coruña y su comarca por el avance del coronavirus ha provocado la suspensión tanto de las dos pruebas de ayer por la tarde de Santa Cristina, correspondientes a la Liga Femenina y a la Liga B, como la de mañana por la mañana en Mera, de la Liga B.

El DOG publicó el viernes por la noche la nueva normativa, en la que se incluyó la limitación del ocio nocturno y de las reuniones sociales a no más de diez personas. La Liga Gallega de traineras consultó entonces a la Secretaría Xeral para o Deporte, presidida por José Ramón Lete Lasa, si esto era aplicable también al deporte. La respuesta llegó ayer por la mañana, confirmando que "para la celebración de actividades deportivas no se podrá participar más de diez deportistas de forma silmultánea" y "la superación de este límite se circunscribe exclusivamente a la no interrelación de cada grupo de diez". Como en cada trainera compiten más de diez deportistas, trece remeros más un patrón, la competición autonómica decidió la cancelación de las tres pruebas coruñesas del fin de semana.

La Liga Gallega de Traineras ya había dado ejemplo la semana pasada. Una de las participantes en la Liga B, Castropol, decidió no viajar a Galicia para tomar parte en la Bandera Cidade de Narón por "responsabilidad" tras la proliferación de casos en el pueblo asturiano, ninguno entre los deportistas de la propia trainera. La organización decidió premiar este comportamiento y otorgar igualmente puntos a Castropol como si realmente hubiese participado.

A Coruña acogió el pasado 5 de julio el inicio de las ligas Eusko Label y Euskotren. La de este fin de semana iba a ser la segunda cita del verano con este deporte. Todavía quedará otra oportunidad más, si las autoridades sanitarias aconsejan su celebración. Será la Bandera Teresa Herrera, el 29 y 30 de agosto, que pondrá el punto y final a esta Liga Gallega reducida.