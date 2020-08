Rolandas Jakstas es el séptimo del Leyma

Rolandas Jakstas (Plunge, Lituania, 28 de septiembre de 1992) se convirtió ayer en el séptimo fichaje del Leyma Básquet Coruña de cara a la venidera temporada 2020-21 en la que el equipo coruñés volverá a intentar el ascenso a la Liga ACB, cercenado esta temporada tras la decisión de la Federación Española de Baloncesto (FEB) de dar por finalizada la competición sin que se llegase a celebrar el play off de ascenso, para el que los naranjas estaban clasificados.

El ala-pívot lituano, de 2,03 metros, procede del Liberbank Oviedo, que también milita en LEB Oro y destaca según el club coruñés por ser "un jugador muy completo en defensa y ataque", llega para reforzar el juego interior, aunque ofrece también soluciones desde el perímetro para el equipo dirigido por Sergio García, que afrontará su segunda temporada consecutiva como máximo responsable técnico del cuadro naranja.

La incorporación de Rolandas Jakstas, internacional en categorías inferiores con Lituania, es la séptima en un verano en el que el Básquet Coruña está realizando una profunda renovación de su plantilla, en la que tan solo continúan Perris Blackwell, Pecius, Gaizka Maiza, Pablo Ferrreiro y Abdou Thiam. Hasta ahora, se produjeron las incorporaciones de Taiwo Badmus, Javi Vegas, Mouhamed Barro, Romaric Belemene, Osvaldas Matulionis y Zach Monaghan, cuyo regreso a la que ya había sido su casa en dos ocasiones se convirtió en una de las grandes noticias del verano naranja.

El club naranja aún no ha cerrado la plantilla que pondrá a las órdenes de Sergio García esta temporada, a pesar de que ya cuenta con doce jugadores en el equipo. La llegada de Rolandas Jakstas, por lo tanto, no será la última. Ayer, el nuevo jugador del cuadro coruñés afirmó estar "muy feliz de unirse a la "familia naranja", en un vídeo colgado en las redes sociales del Leyma Básquet Coruña.

Jakstas tuvo una exitosa participación en las selecciones inferiores de su país con las que logró varias medallas de oro en los campeonatos de Europa sub 16 (2008), sub 18 (2010) y sub 20 (2012), así como la medalla de oro en el Campeonato del Mundo sub 19 (2011). Inició su carrera profesional en su país, donde estuvo hasta 2014. Ese año se incorpora a Cáceres Patrimonio de la Humanidad en LEB Plata, logrando el ascenso directo a la liga LEB Oro.