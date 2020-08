Dos renovaciones y dos fichajes, movimientos del Viaxes Amarelle

El Viaxes Amarelle ultima a contrarreloj la configuración de la plantilla para la próxima temporada, en la que volverá a Primera División. Sus últimos movimientos han sido las renovaciones de una de las capitanas, María Gómez, y de la portera Sandra Rodríguez, y los fichajes de Laura Doce y Leti Rojo. El conjunto coruñés no conoció hasta finales de julio su ascenso, ganado sobre la pista contra el Valdetires Ferrol, mientras que la mayoría de sus rivales tuvieron desde el pasado mes de marzo para trabajar en la planificación del curso. Eso le dejó en desventaja, pero se está moviendo rápido para cerrar las contrataciones y también para retener a algunos de los valores del pasado curso.

Entre los fichajes, ya había anunciado a Candela Soria y a ella se le suman los nombre de Laura Doce y Leti Rojo, ambas procedentes del Ourense Envialia. La primera, ferrolana, tiene 22 años pero ya experiencia en la máxima categoría en un equipo como el ourensano, que luchaba en la zona noble de la tabla. La segunda, portera, se formó en las categorías inferiores del Amarelle y vuelve a casa después de haber pasado por el Fisober, el Comarcal A Fervenza y el Ourense Envialia. La carballesa había sido partícipe del primer título de Segunda División de las naranjas y también de su ascenso a la máxima categoría.

Le tocará precisamente luchar por un puesto bajo palos con Sandra Rodríguez, una de las que se mantendrá con respecto a la última temporada. De hecho, será su sexto curso en la formación coruñesa, en las que no tuvo mucha continuidad por culpa de las lesiones. No obstante, estuvo en el partido decisivo del play off de ascenso del pasado 25 de julio, con varias paradas decisivas, sobre todo una ya en los minutos finales del encuentro.

También sigue María Gómez, segunda capitana y que cumplirá su decimotercera temporada en el Viaxes Amarelle, ocho de ellas con el primer equipo, con el que debutó con tan solo 15 años. La jugadora coruñesa, con un gran olfato goleador ya que fue la máxima goleadora del conjunto durante las dos últimas temporadas, destaca también por su compromiso. Ahora podrá demostrarlo de nuevo en la máxima categoría nacional.