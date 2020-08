Guerra Messi-Barça

Echó el Barça a Luis Suárez el pasado lunes y 24 horas después Leo Messi envió un burofax al Barça comunicándole su deseo de ejecutar la cláusula que tenía en su contrato para abandonar inmediatamente el Camp Nou. Ha empezado la guerra, con un inesperado primer paso del astro, dolido como lleva, y desde hace muchos meses, con Josep Maria Bartomeu, el presidente a quien responsabiliza del declive deportivo del club. Si a su amigo Luis le anunció por teléfono Koeman que no entraba en sus planes, Messi eligió otra vía, tan impersonal y fría o más aún, al enviar ese documento a las oficinas del club, además de estar dispuesto a no presentarse el domingo en la c iudad deportiva de Sant Joan Despí..

Messi se quiere ir. Si pudiera hoy mismo, pero no dependerá solo de él. Tras la "perplejidad" inicial al recibir esa burofax, anunciado previamente en TyC Sports, el Barça recordó que el capitán no se puede acoger a esa cláusula. Sostiene el club que "caducó el pasado 10 de junio", por lo que en una respuesta inmediata, a través también del burofax, le contestó diciéndole que desea que continúe y acabe su carrera deportiva.

E Se siente libre. Messi, en cambio, no comparte esa opinión de la directiva, que no emitió ayer ni un solo comunicado oficial tras conocerse esa decisión de alcance mundial. Considera el capitán que la singular temporada que se ha vivido por la pandemia le permite acogerse a esa cláusula para ser el único dueño de su futuro. Acabó la temporada el pasado 23 de agosto con la final de la Champions y tan solo dos días después envía el burofax para certificar de manera tan abrupta el final de su relación contractual con el Barça.

Pero Messi no abandona su casa del Camp Nou porque hayan despedido a Suárez. No es solo eso. Ni mucho menos. La crisis es mucho más profunda, larvada en años de desencuentro con Bartomeu, el presidente que le firmó dos renovaciones. Una en el 2014, justo antes de ir al Mundial de Brasil, y otra, la última en julio del 2027, aunque la foto se acabó haciendo en noviembre, síntoma de la desconfianza que han mantenido el jugador hacia el dirigente. Y el 2-8 desnudó a todos. A Quique Setién, que está en su casa en el paro, a Eric Abidal, que dimitió al día siguiente de ser despedido el técnico cántabro, y a Messi, claro. Bartomeu giró el foco, de forma inmediata, hacia Koeman, algo más que un entrenador. El héroe de Wembley es un símbolo de un club que había perdido el rumbo, obligado ahora a reconstruir un equipo que quedó derruido en Lisboa.

E Ciclo cumplido. Messi, entretanto, asistía en silencio, en un peligroso silencio, al desmantelamiento de su Barça. No habló tras la mayor de las derrotas recibidas por el equipo. Ni tampoco en los días posteriores cuando el club, que temía desde hace tiempo una salida así, aunque no quizá por la vía del burofax, empezaba a diseñar el nuevo proyecto con Koeman. La charla que mantuvo el técnico con el capitán el pasado jueves no sirvió para convencerle. Estaban solos. Cara a cara. Sin nadie del club. Aunque, en realidad, Messi llevaba ya meses viéndose más fuera que dentro del Barça.

Tenía la sensación, según personas cercanas a él, de "un ciclo ". Un par de palabras que le iban rondando desde hacia mucho tiempo, asistiendo en primera persona al desplome del equipo, incapaz de ganar nada esta temporada, lo que le emparentaba con los años finales de la autocomplacencia de Rijkaard en el 2008.

Ni siquiera él, castigado por el paso del tiempo (33 años, 16 temporadas a un nivel estratosférico) podía camuflar los errores que emitió el equipo en Roma, profundizó luego en Anfield y terminó estallando por los aires en Lisboa.

E Nuevos aires. Enfrentado con la junta, viviendo y sufriendo un equipo en decadencia en los tres últimos años (no supo detectar Leo esa tendencia como sí hicieron en su día Xavi, marchándose a Qatar, o Iniesta, en su viaje a Japón), Messi ha comprendido finalmente la necesidad de buscar "nuevos aires" en los días finales de su carrera deportiva huyendo de la ciudad a la que llegó cuando tenía 13 años. Ya no tiene nada que lo una sentimentalemte al Camp Nou, el jardín donde levantó una carrera monumental y ahora le gustaría irse sin volver a pisarlo nunca más. Y en silencio, cerrado como está por la pandemia desde hace meses.

E Pulso a la junta. De momento, la última postal de Messi, el segundo jugador con más partidos en la historia del club (731), por detrás de Xavi, con el Barça es un drama. El drama de Lisboa que debería poner el punto y final de su vida culé. El mejor futbolista del mundo, dueño de seis Balones de Oro, poseedor de 10 Ligas y cuatro Champions, además de dos tripletes y un sextete, no quiere seguir en su casa abriendo un pulso de proporciones gigantescas porque Messi quiere irse libre. El Barça, no, recurriendo a los 700 millones que fija su claúsula de rescisión.

La figura de Bartomeu, ya debilitada por la salida de Neymar hace tres años, el origen de todo, queda ahora todavía bajo más sospecha ante la batalla legal que le plantea Messi, retratando en el frío burofax la degradación de sus relaciones. ¿Dónde? Ese es el siguiente paso si logra desbloquear su salida. El Inter, donde la mejor fiscalidad italiana le favorece, el City, que ha estudiado un plan económico para una operación de este nivel en la que le permitiría reencontrarse con Guardiola, y el PSG, donde se reuniría con su viejo amigo Ney. En el Barça ya no quiere estar.