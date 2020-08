Gómez Noya duda si acudir al Mundial de Hamburgo

El triatleta gallego Javier Gómez Noya aseguró ayer que no le parece justo que el Mundial se decida en un sólo día -el 5 de septiembre, en Hamburgo (Alemania)- en una prueba sprint y que no tiene claro aún si irá o no.

"Sinceramente, no estoy seguro. Y no me parece tampoco lo correcto, lo que ha hecho la ITU (Federación Internacional de Triatlón). Me parece bien que se hagan carreras; pero para hacer un Mundial tienes que asegurar que la gente pueda competir en igualdad de condiciones. Y, ahora mismo, hay países que incluso no pueden ni siquiera viajar a Hamburgo. No me parece justo", explicó. El Mundial se decidió por última vez en una sola prueba en 2008.