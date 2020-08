"La ACB tiene que estar dando palmas con las orejas con este acuerdo"

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció el jueves un acuerdo con la ACB por el que se veían reducidos los ascensos a la mitad, de dos a uno. La negociación, a espaldas de los clubes de LEB Oro, ha generado un profundo malestar en todas las entidades. Roberto Cibeira, presidente del Leyma Coruña, analiza la coyuntura y el cierre de mercado de su equipo.

¿Qué le parece lo acordado por la FEB y la ACB?

Nos lo comunicaron por sorpresa porque ningún equipo de la categoría tenía la más mínima idea, pero antes de analizarla quería hacer una puntualización. Nos dijeron que se ha llegado a un acuerdo, pero que hay un plazo hasta el mes de diciembre para firmarlo con la ACB. Ese acuerdo, que en teoría aún no está firmado, incluye que este año, en el caso de que Guipuzcoa juegue en ACB, habría solo un ascenso y, además, regula las subidas en el futuro. La FEB vende que consigue blindarlas, que nunca se discutan. Documentalmente, nosotros no tenemos constancia de nada y tardaremos días en tenerla, porque tiene que haber un cambio de bases competición, etc. Desde el punto de vista jurídico y legal no se puede hacer un análisis de nada.

Pero, ¿qué opinión tiene del fondo de la cuestión?

Es un auténtico despropósito. Llevamos años peleándonos por dos ascensos y ahora los señores de la FEB, por su cuenta y riesgo, deciden cerrar un acuerdo en base a no se sabe muy bien qué. Las razones que nos dieron es que es para evitar posibles líos jurídicos que se puedan producir en los ascensos. Por algo que igual ocurre en el futuro. Nunca he visto nada ni mínimamente parecido.

. La FEB habla de contraprestaciones económicas. ¿Cómo las ve?

Es un millón, que realmente no lo es. Medio de ese total lo pone la FEB, que siempre nos dice que nunca tiene. Y después el otro medio son 50.000 euros que pone la ACB, pero no los paga porque es un programa de marketing que nadie sabe lo que es. Hay, además, 450.000, que la ACB se los paga a la FEB en cuatro años y la FEB nos lo anticipa a los clubes este año. En la ACB tienen que estar contentos, no, lo siguiente; deben estar aplaudiendo con las orejas. Nos parece un despropósito, una deslealtad a los clubes haberlo ocultado, pero vamos a ver cómo se concreta. El sentimiento de los clubes es bastante unánime: a nadie le ha gustado.

¿Han contado con ustedes?

Cero. No nos han preguntado nada. También es cierto que muchas veces nos preguntan y luego hacen lo que quieren; es un poco perder el tiempo. La FEB, en base a las atribuciones legales que tiene, a los estatutos, que es lo grave, le permite al presidente hacer lo que quiera. A veces se compara con la ACB y con que votan y no tiene nada que ver. Nos dicen que los clubes estamos callados, pero es que no tenemos ningún argumento legal para discutirle nada.

¿No cree que la FEB parece defender a la ACB?

Es incomprensible llegar al acuerdo si la FEB tiene que defender a sus clubes. Son incomprensibles las formas y el fondo, porque tú puedes decir 'hemos tenido que llegar a este acuerdo porque nos iban a meter un pleito y nos iban a paralizar la liga', pero es que no hay nada de eso. Le he de preguntar a Garbajosa cuál es la razón del acuerdo y va a tener serios problemas para explicarla. No soy capaz porque parece que están favoreciendo a los otros. El que ha negociado de la parte de la FEB no sé en qué pensaba. La ACB saca un beneficio claro, que es que el próximo año no desciendan tres, que es lo que debería ocurrir. ¿Qué gana la LEB Oro? 450.000 euros en cuatro años.

¿Qué opina del momento?

Eso también, es que además hay patrocinadores que han firmado por el atractivo de las dos plazas. Esas son consecuencias muy serias, que habrá que evaluar cuando se concrete. Hemos diseñado la plantilla con una estrategia, con un sistema de competición definido desde julio y contando con dos grupos, que no nos gustaban, pero era lo que había. Nos hemos apuntado todos con unas reglas y ahora no sabemos cómo cambiarán. Hay equipos que hablan de posturas muy agresivas, nosotros las valoraremos. Hablan de hacer un plantón, pero es pronto para estas cosas.

Tito Díaz dijo que el Breogán podría emprender acciones legales. ¿Están en esa línea ustedes?

Hablar de eso sin tener nada concreto... De eso hablas con papeles delante y analizándolos para ver qué recorrido tienen. Es una negociación nefasta y una decisión errónea, que no le vemos el sentido, y totalmente a destiempo. Otra cosa es que la hubiesen tomado en junio y cambiasen las bases de la competición. No nos gustaría igual, pero las consecuencias no iban a ser las mismas. Ahora con todo hecho, con contratos firmados con los patrocinadores, con los jugadores, con todo planificado...

La plantilla del Leyma está cerrada. ¿Cuál es su balance?

Estamos contentos. Tenemos jugadores que reúnen las características y perfiles que queríamos y ahora tenemos que montar el equipo, que es trabajo de Sergio García, de Charlie, de Román. Hay que convertir a esos jugadores en un equipo que trabaje con el objetivo de rendir en la pista. En la directiva estamos satisfechos, pero lo más difícil viene ahora. Puedes tener a jugadores muy buenos y tener un resultado nefasto. Queda mucho.

Pero cuando se invierte no será para quedarse a medias, ¿no?

La inversión es la del año pasado, sensiblemente superior quizás, pero no es que hayamos duplicado el presupuesto. En la plantilla hay varios jugadores que vienen de lesiones largas, de años complicados. Con este grupo la aspiración es estar en el grupo de arriba y lo más arriba posible. ¿Y si podemos mejorar? A mejorar. Pero, sobre todo, hacer un buen baloncesto y estar siempre ahí, en los partidos.

¿Le hace especial ilusión el regreso de Monaghan y Dago Peña?

Les tenemos cariño, aunque sus salidas fueron distintas. La de Dago fue un poco abrupta, a mitad de temporada, y aquel año nos hizo daño. Zach es uno de los jugadores que más partidos ha jugado en el club y es un orgullo que quiera volver, el interés que ha mostrado y las facilidades que nos ha dado. Hay muchos de los que han venido que han rebajado mucho su caché por estar en este proyecto y eso también hay que valorarlo.

¿Lo aclaró con Dago Peña?

Su salida nos dolió deportivamente, pero también había que entenderla, son profesionales. Le pagaban muchísimo más de lo que le pagaban aquí y cuando el Barcelona quiere a un jugador...