Una España renovada se junta nueve meses después por la Liga de Naciones

La selección española se concentra con motivo del inicio de la Liga de Naciones, nueve meses después de su último partido con el parón por la pandemia de coronavirus de por medio, con Luis Enrique Martínez al frente y repleta de caras nuevas en su reciente convocatoria.

España vuelve a la acción sin haberse juntado desde que el 18 de noviembre terminara la fase de clasificación para la Eurocopa que finalmente se aplazó a 2021. Desde la cita continental hasta cualquier liga de barrio quedó sentenciada por culpa del Covid-19. La segunda edición de la Liga de Naciones marca la vuelta de las selecciones europeas.

Un bonito y exigente reto para el que no hay preparación y donde además, la roja tiene un equipo de novedades. La primera es de hecho la de Luis Enrique que después de su regreso al banquillo de la selección, con la polémica de la salida de Robert Moreno a finales de año, no llegó a dirigir siquiera un entrenamiento.

Hoy a las 13:30 horas están convocados los 24 jugadores, con el cambio de última hora de Gerard Moreno por un Mikel Oyarzabal que dio positivo por el virus, para una concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que por seguro estará marcada por el protocolo sanitario. Ya por la tarde tendrán el primer entrenamiento.

"Quiero comunicar que he resultado positivo en el último test realizado. Me toca estar en casa unos días y no podré acudir con la selección. Un día menos para volver a trabajar con los compañeros. Eskerrik asko!", señaló Oyarzabal en sus redes sociales.

Los partidos tienen cartel, como la Liga de Naciones en su máxima división. España visitará a Alemania en Stuttgart el jueves 3 de septiembre y recibirá a Ucrania en el Alfredo Di Stéfano el domingo 6. Ansu Fati, Eric García y Óscar Rodríguez, nuevo jugador del Sevilla, son los destacados de la nueva era de Luis Enrique.