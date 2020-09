Las elecciones en el Barça serán el 20 y 21 de marzo

El FC Barcelona ha anunciado la fecha para las elecciones a la presidencia del club. la junta directiva actual ha fijado los días 20 y 21 de marzo del 2021. El periodo de votación se extiende durante dos días (es un fin de semana) para seguir las normas preventivas prescritas para velar por la salud de las personas dictadas por la pandemia provocada por el covid-19. Las fechas elegidas por la directiva coinciden con el primer de semana en el que se inicia el período electoral establecido en los estatutos del club.

El club, además, adopta otras novedades adicionales a la ampliación del tiempo de votación: no se celebrará solo en el Camp Nou, sino que se organizarán distintas sedes para fomentar la intervención de los socios. Una tercera innovación es que se habilitará la opción del voto por correo.

No se contempla, sin embargo, la opción del voto telemático. La propuesta de Víctor Font, uno de los pocos candidatos que adelantaron su participación para suceder a Josep Maria Bartomeu, fue tumbada por la última Asamblea de Compromisarios.



La Asamblea, el 25 de octubre

La próxima asamblea se celebrará el 25 de octubre. Coincide con el Barça-Real Madrid. Poco importa, porque seguirá prohibida la asistencia de socios al estadio. Se desconoce qué limitaciones habrá si el acto se celebra en el Palau Blaugrana, ya que dependerá de la situación sanitaria de Cataluña por aquel entonces.

El club azulgrana prevé un hipotético agravamiento de la anunciada segunda oleada de contagios y adelanta que la aplazará "hasta que se den las condiciones de seguridad sanitaria que permitan que sea celebrada presencialmente", con lo que queda en el aire una segunda convocatoria.

En ese encuentro, Bartomeu debe someter a la aprobación de los socios las cuentas del ejercicio 2019-20 y el presupuesto de la campaña 2020-21. La pandemia provocará un déficit que se aproximará a los cien millones de euros de pérdidas pese a las medidas de ahorro adoptadas.

El presupuesto de esta próxima se reducirá en un 30%. El anterior estaba fijado en 1.000 millones, que no se cumplirán por la grave pérdida de ingresos. Las previsiones bajan hasta los 700 millones.

El mal del Barça es común a todos los clubs europeos. Entre todos, dejarán de cobrar 4.000 millones de euros en dos años; 575 millones corresponden, por ejemplo, a las pérdidas de los derechos de televisión de la Champions League y la Europa League entre el aplazamiento de la competición y la reducción de partidos.



Una cita con asuntos graves

La cita de presenta particularmente delicada para Bartomeu por los escándalos sucedidos desde la última comparencia ante los compromisarios, como la trama del Barçagate, el polémico relevo de entrenador (Quique Setién no mejoró las prestaciones del destituido Ernesto Valverde en enero) y la no menos discutida ruptura que se provocó con Leo Messi, que anunció su deseo de irse del Barça y no ha podido hacerlo ante la amenaza de que el club que le quisiera tuviera que pagar 700 millones.

Messi, finalmente, se ha quedado contra su voluntad. No sin antes de calificar de mentiroso a Bartomeu por no cumplir la palabra dada de facilitar su marcha al final de la pasada campaña.

Todas estas situaciones han llevado a que varios grupos y plataformas de barcelonistas (Manifest Blaugrana, Seguiment FCB, Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Cor Blaugrana, El Senyor Ramon, La Resistència del Palau y #Noiestwitterbarça) hayan emprendido un voto de censura contra Bartomeu y su junta que está en marcha.

Los organizadores anunciaron, en el último recuento, que habían alcanzado las 7.500, algo menos de las 16.521 necesarias (el 15% de la masa social) para que se prospere y se vote en referendum. El plazo concluye el 17 de septiembre.



Candidatos a la sucesión

Font (empresario, 47 años) se sumó a la iniciativa que emprendió Jordi Farré (ingeniero, 44 años), que fue precandidato en el 2015, aunque no superó el corte de las firmas. El expresidente Joan Laporta se ha adherido aportando su firma, pero todavía no ha confirmado que se presente. El empresario Lluís Fernandez Alà también se ha pronunciado.

Se espera, no obstante, que una vez se haya conocido la fecha de las elecciones, otros socios acaben de perfilar sus respectivos proyectos.

El exdirectivo Emili Rousaud (empresario, 54) dejó de ser la opción continuista tras su destitución a raíz del Barçagate. Otro exdirectivo, Toni Freixa, abogado de 51 años, y también exdirectivo con Sandro Rosell, sopesa volver a intentarlo. El empresario Jordi Roche (46) todavía no se ha manifestado pero se conoce que cuenta con el apoyo del expresidente. Otro nombre que ha sonado es el del empresario Juan Rosell (63 años).