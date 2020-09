Nunca el líder de MotoGP tuvo tan pocos puntos

Marc Márquez (Honda), ganador de seis de los últimos siete campeonatos de MotoGP celebrados, consiguió el pleno (seis de seis: victorias en Qatar, Estados Unidos, Argentina, Jerez, Le Mans y Misano) en los seis primeros grandes premios del Mundial-2014, que acabaría ganando.

Es decir, MM93, el gran ausente del Mundial-2020, sumaba 150 puntos en las seis primeras carreras y, por tanto, celebradas las seis primeras citas de la temporada, casi doblaba en puntos al actual líder del evento, el veterano subcampeón del mundo italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que es líder con 76 puntos, es decir, 74 menos que el de Cervera (Lleida) en su mejor campeonato.

El propio Dovi mostró ayer su extrañeza, no solo por cómo se está desarrollando el Mundial sin Márquez (el italiano culpa de buena parte del caos a los neumáticos Michelin), sino al mismo hecho de que él, que solo ha ganado un GP, el de Austria, y ha sido 3º en Jerez, 6º en Andalucia, 11º en Brno, 5º en Estiria y 7º en Misano Adriático, sea líder. "No deja de ser un ejemplo más de cómo es de rato este campeonato que yo me convierta en el nuevo líder ¡terminando 7º la carrera!, a más de 10 segundos del vencedor", comentó el hombre que ya ha anunciado que, en el 2021, no seguirá en Ducati.

Desde que, en el año 1993, se cambió la puntuación de los grandes premios (25 puntos al ganador; 20, al segundo; 16, al tercero, etc), jamás, tras las seis primeras citas, había habido un líder con tan pocos puntos ¡nunca! Si miramos, por ejemplo, las diez últimas campañas, la puntuación del líder tras los seis primeros grandes premios da miedo: 2010 (Jorge Lorenzo, 140), 2011 (Casey Stoner, 116), 2012 (Jorge Lorenzo, 140), 2013 (Dani Pedrosa, 123), 2014 (Marc Márquez, 150), 2015 (Valentino Rossi, 118), 2014 (Jorge Lorenzo, 115), 2015 (Maverick Viñales, 105), 2018 (Marc Márquez, 95) y 2019 (Marc Márquez, 115).

La ausencia de Márquez ha vuelto loco al paddock, ha inyectado miles de dudas en equipos y pilotos, ha impedido, de momento, cosa que no ocurría desde el 2007, que ningún español haya ganado aún una carrera y, sobre todo, ha permitido que más de la mitad de la parrilla de la categoría reina se haya subido ya al podio y solo se llevan seis grandes premios: 12 pilotos han pisado ya el cajón en lo que se lleva de curso al menos en una ocasión, seis de ellos lo han hecho dos veces.

El desconcierto es total en MotoGP. La ausencia del mandamás ha provocado tal desbarajuste que todos dudan de sus posibilidades y, tal vez, las ansias de hacerse con el trono vacante dentro de poco les impide competir con regularidad. "Si ganas, te pones arriba; si acabas séptimo, te hundes", contaba Joan Mir tras su enorme adelantamiento, un interior magnífico y arriesgado, a Valentino Rossi para acabar tercero. "Esta Yamaha me ha hecho cambiar mi estilo de pilotaje 70 veces y, aún así, no entiendo qué ocurre", señala MVK tras su cuarta desastre consecutivo. "Si ves mi Mundial, te darás cuenta de que pocas, muy pocas veces, he sido veloz y ahí estoy, líder, parece increíble", reconoce Dovi. "Esto no se decidirá hasta la última carrera, somos 10 pilotos metidos en 28 puntos", asegura Rossi.

Muchos creen que, vista la ya legendaria remontada de Márquez en el primer GP de esta temporada, segundos antes de caerse y lesionarse de gravedad, si estuviese en liza, ya se habría metido medio título en el bolsillo.