Beauvue hace fuerza para que Agbo siga

Claudio Beauvue es uno de los futbolistas que el Dépor ha sumado a su proyecto de Segunda B. En la plaza de Pontevedra esperan que recupere su mejor versión y vuelva a hacer goles, pero este verano, además, se ha convertido en un aliado en la planificación deportiva al hacer fuerza para Uche Agbo, con el que mantiene una muy buena relación, también siga en Riazor. "Estuve hablando con él. Se quiere quedar y ayudar al club para que el Deportivo suba. Luego ya es cosa de clubes", reconocía ayer el delantero de Guadalupe en su comparecencia. El ex del Celta desgranó las motivaciones que le llevaron a permanecer en A Coruña, en el tercer escalón del fútbol nacional: "Podría estar en primera división en otro país. No voy a seguir aquí gratis, claro, pero no todo es dinero, hay que valorar otras cosas. Si me coges por el corazón, yo me quedo contigo. El año pasado tenía un contrato de lujo en Arabia y me vine para aquí. Hay que estar donde uno quiere estar. Tomé una decisión y ahora solo quiero ayudar al Dépor. Ojalá consigamos algo muy bonito".