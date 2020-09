El Dépor no solo hizo oficial a Nacho González, también anunció la contratación de Rui Costa, que ya estuvo en Abegondo, donde se le pudo ver luciendo su nueva camiseta. El ex del Porto y del Alcorcón llega en propiedad al Dépor para las dos próximas temporadas, aunque su club de origen se reserva un porcentaje de una futura venta. El luso se estrenó la pasada temporada en Segunda División y no pudo rendir a su máximo nivel por las lesiones.