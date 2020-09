El Leyma se estrenará hoy contra el Vitória en Guimarães

El Leyma Básquet Coruña disputará esta tarde el primer partido de la pretemporada en la cancha del Vitória de Guimarães (18.30 horas). El cuadro naranja tuvo que suspender su participación en un torneo en Lisboa, en el que tenía previsto debutar contra el Benfica el pasado día 18, para medirse a continuación al Galitos Barreiro, también de Portugal, o al Breogán de Lugo.

Los dirigentes del conjunto naranja decidieron declinar la invitación de los lusos, a causa de una serie de lesiones que sufrieron dos jugadores de Sergio García, así como de los problemas con ciertos documentos, que provocaron el retraso en la incorporación Zach Monaghan y Perris Blackwell, "por lo que resulta muy complicado reunir unas condiciones acordes para ser competitivos en un evento de esta categoría", explicaban los dirigentes en una nota pública emitida el pasado 12 de septiembre.

Sergio García, que cumple su segunda temporada como entrenador naranja, mantiene el programa de trabajo, con los altibajos que se producen a causa de la situación creada por la pandemia, y con la mente puesta en el estreno en la LEB Oro, que se producirá el próximo 16 de octubre en la pista del Burgos.

Más allá de la preparación del primer equipo, centrado en el arranque de la competición, el club inició la campaña de abonos para la temporada 2020-21, que en esta oportunidad "provocada por el Covid-19" constará de dos fases, explican los dirigentes en su página web.

Inicialmente comenzará con la puesta al servicio de los aficionados el Abono Amigo al precio de 25 euros, "carné que es imprescindible para obtener el carné de abonado", explica la nota. La campaña inicial estará abierta hasta el próximo 9 de octubre.

Una vez cerrado este apartado, se abrirá el periodo para la obtención de carné de Abonado. Para ello es necesario disponer del de Amigo, y en función del número de altas así como del aforo que permitan las autoridades deportivas en el Palacio de los Deportes de Riazor el club "otorgará la prioridad para la compra de la tarjeta de Abonado con una serie de criterios.

En primer lugar se otorgarán los abonos comprometidos con los patrocinadores, restándose del aforo autorizado; en segundo lugar, con el aforo restante, tendrán prioridad de compra los accionistas del club; en tercer lugar, tendrán prioridad de adquisición de abono aquellos abonados de la temporada 2019-20 que donaron al club la parte del abono no disfrutado por la cancelación de la competición en marzo. En cuarto lugar, el aforo pendiente de completar se distribuirá entre los abonados de la temporada 2019-20 por antigüedad, de modo que el abonado más antiguo no accionista será el primero en elegir abono y butaca entre las autorizadas disponibles no ocupadas por accionistas o patrocinadores. En cuarto lugar, si quedasen butacas disponibles, se respetará el orden de adquisición del Carné Amigo entre aquellos aficionados que no sean accionistas ni abonados de temporadas anteriores.