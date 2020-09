Más fuerte, más gol, más Liceo

Seis meses después vuelve el Liceo y vuelve la OK Liga. El conjunto coruñés se estrenará hoy en Igualada (20.00 horas), un arranque complicado de una competición que, aunque sin play off, se presenta llena de emoción, con equipos muy bien reforzados, pero con un único favorito al trono, el Barcelona. Los verdiblancos, como siempre, aspiran a pelear por todos los títulos con una plantilla más corta que la del año pasado pero de lujo tras las llegadas de César Carballeira y Jordi Adroher y la única baja de Bruno di Benedetto unida a las cesiones de Facu Bridge y Fabrizio Ciocale.

"La vuelta de César todo el mundo la pedía, yo el primero", comenta Juan Copa, técnico de los liceístas. "Y evidentemente estamos muy entusiasmados por el fichaje de Jordi Adroher", añade y confiesa que incluso le hizo perder el sueño: "Cuando supimos que había esa oportunidad, estuvimos semanas con esa ansiedad de cerrar el trato. Por un lado es un jugador top, que nos dará ese punto de veteranía, de gol y de bola parada. Y porque es el mejor jugador del mundo técnicamente". A ellos se suman los que ya cumplirán su segunda temporada en el club "y que tienen que subir el nivel". "La pócima es juntar el grupo, tener muy claro a lo que vamos a jugar, trabajar, creer en ello y empezar ya desde este fin de semana para hacer una buena temporada", dice.

En el otro lado están las bajas. Bruno di Benedetto se marchó al Lleida en búsqueda de minutos. Y los más jóvenes, los argentinos Facu Bridge y Fabrizio Ciocale, fueron cedidos al Riba d'Ave y el Braga de la liga portuguesa. "No había que ser egoístas y pensar en lo mejor para ellos. Ya les dije que a mí en su momento, con 19 años, que estaba con la selección, me hubiese encantado que alguien me hubiese dicho márchate y ya volverás. Tienen que jugar minutos importantes, de finales de partido, que aquí es difícil que los jueguen, pero son futuro del club", explica Copa. La plantilla será más corta, con solo siete jugadores de pista en vez de los ocho que pueden entrar en la convocatoria y por los nueve que tendrá el Barça. "Solo ellos y algunos equipos portugueses se pueden permitir eso. Pero nosotros para eso tenemos un filial. Muchos ya entrenan con nosotros. Solo pido no tener lesiones", desea.

El Barça, no solo por tener más jugadores que nadie, es el favorito al título, más con una liga regular. "Nadie lo puede discutir. Ya el año pasado hizo una liga espectacular. Solo perdieron contra nosotros. Su entrenador dijo que el listón que el Liceo les puso les hizo crecer, así que espero que ahora su nivel sea el que nos incentive a crecer a nosotros", analiza. En la nómina de candidatos Copa sitúa también a Reus y Caldes y espera que también den guerra Noia, Igualada y Lleida: "El nivel de la liga ha subido. De ahí la pena de que no haya play off. Sí espero que haya más competitividad entre todos y que el Barça no se escape. Más emoción".