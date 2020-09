El Barça de Koeman arranca ante un fuerte 'Submarino'

El FC Barcelona debuta en LaLiga Santander este domingo ante el Villarreal CF (21.00 horas), en un duelo de la tercera jornada en el que se pondrá en marcha la 'era Ronald Koeman', marcada de inicio por salidas de pesos pesados, y ante un 'Submarino amarillo' reforzado que ha empezado bien el curso.

No están las aguas calmadas en Barcelona, para nada. Ha habido cambio de entrenador, propiciado por el 2-8 encajado en la 'Champions' frente al Bayern, que no sólo hizo cesar a Quique Setién, sino que abrió el 'caso Messi', cerrado con la decisión del argentino, a regañadientes, de quedarse para no tener que ir a juicio.

Pero Leo Messi no está enchufado, o motivado, como debería estarlo a inicios de temporada. Ha perdido a Arturo Vidal y, sobre todo, a Luis Suárez, sus dos mejores amigos y escuderos en el vestuario. Y, de su íntimo Suárez, lamenta que le haya despedido de malas formas, forzándole a salir tras asegurar que no contaban con el tercer máximo goleador de la historia del club.

Así, en este clima extraño, empezará el Barça la búsqueda de recuperar la corona perdida hace unos meses, y que se llevó el eterno rival. La esperanza para buena parte de los culés es que, en cuanto empiece a rodar el balón, las aguas se calmen y Messi se enfoque en lo que más le gusta.

Pese a que los fichajes de este verano son mirando a temporadas venideras, de jóvenes de quilates pero sin presente asegurado, Messi tiene esperanzas si mira al lado. Antoine Griezmann, sin Suárez, puede ser el '9' que fue en el Atlético de Madrid, el destino de su amigo uruguayo.

Ansu Fati, que ya ha debutado con la selección española absoluta, es ya miembro del primer equipo y, desde la banda como punta opcional, debería tener la confianza de Ronald Koeman para, a sus todavía 17 años, explotar del todo y confirmarse como el relevo natural del '10', con quien debería asociarse.

Los Pedri, Trincao o Pjanic, el fichaje del verano en cuanto a calidad y experiencia, intentarán hacerse un hueco en el 4-2-3-1 que parece que será la apuesta de Ronald Koeman. Se alejaría del 4-3-3 típico de un Barça que necesita, quizá, hasta de un cambio de sistema para resurgir de sus cenizas.

Lesionados Marc-André, Ter Stegen, Samuel Umtiti y Martin Braithwaite, parece que el once inicial tendrá poco de revolución más allá de las ausencias, obligadas, de los Rakitic, Arturo Vidal o Luis Suárez, que ya no están. Ansu Fati sería la gran novedad, quizá con Ousmane Dembélé, del que se espera mucho de nuevo si no se lesiona, y de un Philippe Coutinho que vuelve de Múnich con la moral alta.

Enfrente, con Unai Emery en el banquillo, este Villarreal ha sido pensado para luchar por las plazas europeas y plantará cara en el Camp Nou. De momento, tras las dos primeras jornadas y a falta del debut de Barça o Atlético de Madrid, y que el Real Madrid recupere una jornada, está tercero a dos puntos de los colíderes.

Los castellonenses han jugado las dos primeras jornadas en el Estadio de la Cerámica. Empezaron empatando con el recién ascendido Huesca (1-1), pero superaron al Eibar (2-1) y el nuevo proyecto parece ir engrasando máquinas. Ahora, viven una auténtica piedra de toque en su estreno lejos de casa.

Ya sin Ontiveros, cedido al SD Huesca, Emery tampoco podrá contar con los lesionados Alberto Moreno y Rubén Peña, mientras que Raúl Albiol es duda, aunque ha trabajado con una máscara para protegerle de golpes y podría mantenerse en el once inicial si se ve al cien por cien.

Quien sí debería estar en el once inicial es Paco Alcácer, que regresa a un Camp Nou que fue su estadio local en el pasado, y un Gerard Moreno con pasado 'perico' y siempre motivado ante los culés. Con la dupla Coquelin-Parejo en la medular, y la velocidad de Chukweze en la banda, este Villarreal quiere demostrarse a sí mismo que puede aspirar alto.

Ficha técnica



- Posibles alineaciones

FC Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Ansu Fati, Messi, Coutinho; y Griezmann.

Villarreal CF: Asenjo; Mario Gaspar, Funes Mori, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Coquelin, Parejo, Moi Gómez; Gerard Moreno y Paco Alcácer.

-Arbitro: Cuadra Fernández (C. Balear).

-Estadio: Camp Nou.

-Hora: 21.00/Movistar Partidazo.