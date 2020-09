Plata para Elian Numa López en 800 metros

Elian Numa López irrumpe a lo grande en la categoría sub 23. En su primer Campeonato de España, el atleta del Coruña Comarca se colgó ayer en Sevilla la medalla de plata en 800 metros, la prueba en la que ha conseguido más éxitos desde que explotó definitivamente en el atletismo. En la final, además, no estuvo solo. A su lado, su compañero en el grupo de José Carlos Tuñas Lucas Fernández Eiroa, que logró la séptima plaza. María Ezquerro, del Sada, iba a ser la otra representante coruñesa del Nacional en la final de lanzamiento de disco, pero finalmente causó baja y no tomó parte en la prueba. Segunda medalla del atletismo local en Sevilla después de que el sábado Ivanna Román también lograra la plata en lanzamiento de jabalina.

Tanto ella como Elian Numa López ya partían entre los favoritos al podio . El mediofondista del Coruña Comarca tenía la tercera mejor marca del año de los participantes. El sábado, en las semifinales, cumplió con el expediente al ser tercero en su serie (se clasificaban los tres primeros). Ayer, en la final, consciente de que había un atleta muy por encima del resto, Javier Mirón, subcampeón de España absoluto, fue vigilando sus movimientos desde atrás, se movió cuando la campana sonó para la última vuelta, se colocó y en la última curva superó a Rubén Monreal, el rival directo por la plata.

Por detrás, Lucas Fernández Eiroa entraba séptimo confirmándose entre los mejores también en su primer año en la categoría. Ambos, nacidos en el año 2000 y que después del confinamiento compartieron concentración en Sierra Nevada, fueron los dos más jóvenes de la carrera. En el lado contrario, María Ezquerro, que a pesar de que tenía la cuarta mejor marca de las participantes, finalmente no pudo saltar sobre la pista para intentar realizar una buena actuación.

Sevilla vivió un aluvión de medallas de los atletas gallegos. En la primera jornada, Antía Chamosa fue plata en 10 kilómetros marcha; Adiaratou Iglesias se colgó el bronce en 100 metros y Alexander Barreiro logró el bronce en triple salto. Ayer se sumaron a la lista Eva Queimaño, campeona de España sub 23 de heptatlón, y Adiaratou Iglesias, que repitió bronce en el doble hectómetro.