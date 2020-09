El Madrid vuelve a Valdebebas

El Madrid regresa este miércoles al Alfredo di Stéfano (21.30 horas/Partidazo en Movistar LaLiga), el escenario donde en su último encuentro se proclamó campeón de LaLiga Santander, en busca de asomarse a la zona alta de la clasificación ante un Valladolid que todavía no ha ganado esta temporada.

El entrenador del conjunto pucelano, Sergio González, aseguró ayer que deben afrontar el partido "con mucha ilusión, con confianza y con descaro", y recalcó la importancia de jugar "juntitos" y "sufriendo", sabiendo que en cualquier momento tendrán la oportunidad de "lanzar una buena contra".

"Lo preferible es jugar contra ellos todos los años", declaró en rueda de prensa sobre cuál es el momento idóneo para enfrentarse a los grandes. "Nunca sabes cuándo te puede tocar ese momento adecuado. Es un partido para ir con mucha ilusión, con confianza y con descaro. El año pasado, en los dos partidos estuvimos muy metidos, y allí sacamos un punto. Vamos con tranquilidad y con ilusión, que sea el propio partido el que nos la quite. Ojalá que no nos la quite nunca", prosiguió el técnico pucelano y exfutbolista del Deportivo.

Sobre el conjunto de Zinedine Zidane, explicó que tiene "un cúmulo de futbolistas extraordinarios, con muchos argumentos". "Tiene muchas alternativas tanto a nivel individual como colectivo. A nivel estructural, ha jugado su 4-3-3 el primer día y luego en rombo, con el mismo acierto y la misma categoría. Tenemos que tener cuidado con si juega Vinícius o Rodrygo por las transiciones, y si juegan con uno por dentro, son Mendy y Carvajal lo que le dan esa profundidad; Benzema flota por fuera para arriba y para abajo... Son futbolistas extraordinarios que van a requerir que hagamos un gran partido, que estemos muy concentrados, muy juntitos, que seamos más bloque que nunca", analizó.

"Tras pérdida de ellos, no podemos perder ese primer pase que nos dé esa confianza para poder ir a por ellos. Debemos intentar estar arriba en bloque alto en saque de puerta, y cuando no, estar replegados, juntitos, sufriendo, para poder lanzar una buena contra. A los equipos grandes, cuanto más les haces correr hacia atrás, más incómodos se encuentran y más 'chances' tienes", continuó.

Además, el técnico blanquivioleta adelantó que habrá rotaciones por la carga de partidos de esta semana. "Siempre utilizamos a todos los jugadores, porque la línea entre el titular y el suplente es muy delgada. Tenemos jugadores que están un poco al límite", reconoció.

Sobre el hecho de jugar en el Alfredo Di Stéfano, Sergio le resto importancia. "Si juego contra el Madrid, pase lo que pase, prefiero jugar en el Bernabéu, y contra el Barça, en el Camp Nou. Los futbolistas prefieren jugar en estadios top. Iremos con las mismas garantías, no creo que nos ayude ni más ni menos el campo; mide lo mismo, las porterías son iguales, los futbolistas son los mismos... Vamos a hacer lo imposible para que se encuentren incómodos", subrayó.

El entrenador del Madrid, Zinédine Zidane, dijo, por su parte, que no necesita "meter más gente" en el equipo porque ya son "muchos" en la plantilla, aunque no ha cerrado la puerta a posibles incorporaciones o salidas en el mercado de fichajes, y se ha mostrado molesto por las críticas a los "aciertos" del VAR en el Benito Villamarín.

"Somos ya muchos, ¿vas a meter gente otra vez aquí? ¿Para qué? Ya es liante, son todos muy buenos. Estoy contento", declaró en rueda de prensa, aunque no descartó que se puedan producir salidas. "Hay que tener en cuenta todo", apuntó.