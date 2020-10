Adesp amenaza: si hay test obligatorios, los equipos gallegos jugarán en el exilio

La Adesp (Asociación del Deporte Español) respondió ayer con dureza a la Xunta de Galicia después de que esta hiciera oficial el miércoles la obligación de que los equipos o deportistas que vengan a competir a la comunidad, tienen que hacerse el test de coronavirus antes de viajar -también los equipos gallegos tienen que pasarlo cada 14 días-. La asociación rechaza "la ruptura de los compromisos relacionados con el protocolo para la vuelta de las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional", acusa al Gobierno gallego de "desleal", pide la mediación del Consejo Superior de Deportes (CSD) y amenaza al Ejecutivo autonómico con que si mantiene esta normativa, los partidos y competiciones que tienen que celebrarse en Galicia, se harán en otra comunidad autónoma que sí se adhiera al pacto y no exija las pruebas.

La semana pasada saltó la liebre. El Alcorcón tenía que viajar a A Coruña para medirse al Borbolla en el primer partido de la OK Liga femenina de hockey sobre patines y la Xunta le exigía, para entrar en Galicia, que todos los miembros de la expedición se realizaran los test serológicos de coronavirus. Después de muchas negociaciones, el equipo madrileño acudió a una clínica coruñesa nada más llegar a la ciudad y el partido se celebró sin más complicaciones. ¿Pero dónde estaba esa norma escrita? Las Federaciones Gallegas ya recibieron cartas la semana pasada en las que se les informaba de esta nueva modificación en el protocolo autonómico, que incluía test obligatorios cada 14 días para los equipos gallegos en competiciones nacionales de carácter no profesional, así como para sus rivales cuando visiten Galicia, en contra de lo pactado por el CSD, que no exige pruebas de coronavirus, aunque sí las recomienda. Según fuentes de la Xunta, se trata de una decisión para velar por la salud de los deportistas gallegos ante la indefensión del CSD, que en su protocolo incluye una mención a la autoridad de cada comunidad autónoma sobre su territorio.

Pero no fue hasta el miércoles cuando esta normativa fue publicada en el DOG, lo que hizo saltar a muchas federaciones, que consideran que la obligatoriedad de los test supondría un sobrecoste que haría inasumibles la mayoría de las ligas no profesionales, un golpe definitivo para ellas. Ayer, ante la situación, las Federaciones Españolas convocaron una reunión urgente, de la que salió el duro comunicado. "La Asociación del Deporte Español quiere manifestar que dicha medida no aparece contenida en el protocolo unificado elaborado por el CSD y consensuado por todos los gobiernos autonómicos, incluidos representantes de la Xunta, y las Federaciones Deportivas Españolas", destaca y valora que esta, "más allá de su legalidad en clave competencial o de su necesidad en clave de protección de la salud, constituye una actuación desleal".

La Adesp pide la intervención del CSD para que "en defensa del normal desarrollo de las competiciones federadas oficiales de carácter estatal, realice las labores que entienda oportunas para que el marco armonizado sea respetado en todos los territorios" y solicita a la Xunta de Galicia que "modifique la citada exigencia de realización de test serológicos o pruebas similares en origen como condición para tomar parte en tales eventos". Y termina con una amenaza: "En el caso de que se mantenga, las Federaciones Deportivas Españolas podrían verse abocadas a la adopción de acuerdos o regulaciones propias que supongan que los eventos (competiciones, jornadas, partidos) que se debieran disputar en el ámbito territorial de Galicia hayan de celebrarse en otros lugares".