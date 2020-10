Otro rival directo para el Borbolla

Ya lo avisaba Santi Martínez antes de empezar la liga. Al Borbolla le tocan todos los rivales directos por la salvación en las primeras jornadas, un hándicap porque como debutantes se supone que el equipo irá de menos a más y porque todavía no pueden contar con dos de sus jugadoras estrella, las chilenas Fernanda Tapia y Fernanda Nuñez. Después de perder la semana pasada en la apertura de la OK Liga femenina contra el Alcorcón, las de Monte Alto reciben hoy en su pabellón (20.00 horas) al Cuencas Mineras, otro equipo en teoría llamado a luchar por la salvación en la máxima categoría. A pesar de la derrota, el estreno de las coruñesas dejó buenas sensaciones, aunque tendrán que mejorar sus prestaciones en ataque para intentar sacar algo positivo de su enfrentamiento.

Y es que a las pupilas de Santi Martínez se les escapó el partido contra el Alcorcón por su escaso acierto ofensivo mientras que las madrileñas aprovecharon las pocas ocasiones de las que dispusieron para marcar dos goles y firmar el 1-2. Edén Avecilla, que debutaba bajo palos con solo 17 años, solventó la papeleta con mucha seguridad. Sus compañeras dominaron el juego, pero se les nublaba la vista frente a portería y tampoco aprovecharon la bola parada, fallando una falta directa y un penalti que hubiesen dado la vuelta al marcador.

Las asturianas, por su parte, también perdieron la semana pasada en la primera jornada en casa contra el Las Rozas por 2-4. Pero el conjunto madrileño puede incluso aspirar a ser uno de los cuatro equipos que se clasifique para el play off por el título. El Cuencas, pese a ello, le dio guerra. Al contrario que el Borbolla, el conjunto astur sí pudo contar para el encuentro con sus dos jugadoras chilenas, María Florencia Llera y Fernanda Silva. En sus filas, además, hay otras conocidas de la afición coruñesa como la portera Laia Navarrete, que defendió los colores del Liceo, o la internacional Alba Garrote, una jugadora con una exquisita técnica.

La OK Liga femenina se divide en dos grupos de ocho equipos en una primera fase y los cuatro primeros de cada uno de ellos jugarán el play off de ascenso mientras que los cuatro últimos pelearán por no descender. Se arrastran los resultados directos de la primera fase con los compañeros de grupo. Lo que no da mucho margen de error. Mantenerse en la elite estará muy caro esta temporada, pero las de Monte Alto están ilusionadas por demostrar que tienen un sitio en la máxima categoría. No empezaron con buen pie, pero hoy pueden empezar a cambiar su destino.