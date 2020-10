Hermoso dice que la presencia del Madrid "es un gran paso"

La jugadora del Barcelona Jennifer Hermoso afirmó ayer que tener al Madrid en la Liga Iberdrola es "un gran paso" para la competición aunque las actuales campeonas afrontarán el partido "como otro cualquiera".

Voz autorizada del fútbol femenino, Hermoso dijo que será un partido "especial" por ser el primero que el Madrid juegue como tal en la competición femenina y que los medios tienen "más ilusión, por este partido y llamarlo clásico, que las propias jugadoras".

La futbolista considera que hay que tomarse como "algo normal" la presencia del Madrid en la Liga y que el club blanco ha llegado "para quedarse y sumar".

Pese a querer restarle trascendencia al encuentro, la jugadora azulgrana aseguró que desde el primer partido todos los choques son "finales" y que afrontan el debut "con muchas ganas de comenzar a competir".

El hecho de que las azulgranas conserven el mismo bloque que el año pasado hace "más fácil", según Hermoso, afrontar el encuentro ante un equipo "nuevo y con buenas jugadoras al que le falta rodaje".

Todos estos condicionantes hacen que la azulgrana augure un partido "especial, bonito, duro y trabajado" para intentar sumar los tres primeros puntos del campeonato.

Hermoso calificó de "una pena" que el partido entre el Barça y el Madrid sea el único televisado de la primera jornada y aseguró que si esta situación no cambia el fútbol femenino "no avanzará". "Empezar así la Liga Iberdrola no puede suceder porque así no avanzaremos. Necesitamos que el público sienta lo que estamos haciendo", comentó.

También criticó la incertidumbre que ha rodeado el inicio de la competición y dijo que las cosas "se podrían hacer de otra manera". Hermoso apostó por "dejar de un lado" lo que ha pasado y "seguir trabajando para avanzar en el fútbol femenino esperando que desde fuera nos ayuden".